Dopo le medaglie olimpiche Nessuna squadra svizzera ai Mondiali di curling a Calgary

28.2.2026 - 17:03

Né il ream Tirinzoni né il team Schwaller (in foto) andranno ai Mondiali di curling in Canada.
KEYSTONE

Le squadre elvetiche medagliate alle recenti Olimpiadi non ci saranno ai prossimi Mondiali di curling, in programma in marzo a Calgary.

28.02.2026, 17:03

28.02.2026, 17:08

Né il ream Tirinzoni né il team Schwaller parteciperanno ai Campionati mondiali dopo aver perso le rispettive finali dei Campionati Svizzeri.

Medaglia d'argento a Milano Cortina, il Curling Club Aarau si è inchinato al Grasshopper Club di Xenia Schwaller, cugina di Yannick, e non ci sarà quindi per la prima volta dal 2018 alla rassegna iridata, dove era sempre arrivato in finale.

Stesso destino per il Curling Club Ginevra, battuto dal team glaronese dello skip Marco Hoesli.

