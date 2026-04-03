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Eliminati dagli USA Gli svizzeri fuori al playoff dai Mondiali di curling

Swisstxt

3.4.2026 - 20:27

Lo skip Marco Hoesli (foto d'archivio).
Lo skip Marco Hoesli (foto d'archivio).
KEYSTONE

Il sogno di conquistare una medaglia alla sua prima partecipazione a un grande torneo è svanito al playoff per il Team Hoesli.

SwissTXT

03.04.2026, 20:27

03.04.2026, 20:33

I rossocrociati si sono inchinati per 9-8 all’extra end agli USA venendo eliminati dai Mondiali di Ogden a un passo dalle semifinali.

I rossocrociati hanno sprecato dapprima un vantaggio di tre lunghezze dopo aver conquistato 3 punti nel sesto parziale portandosi sul 6-3, con gli americani capaci di ribaltate il punteggio.

Poi Marco Hoesli e compagni non sono riusciti a chiudere la sfida in proprio favore nonostante il martello nell'extra end.

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