Il sogno di conquistare una medaglia alla sua prima partecipazione a un grande torneo è svanito al playoff per il Team Hoesli.
I rossocrociati si sono inchinati per 9-8 all’extra end agli USA venendo eliminati dai Mondiali di Ogden a un passo dalle semifinali.
I rossocrociati hanno sprecato dapprima un vantaggio di tre lunghezze dopo aver conquistato 3 punti nel sesto parziale portandosi sul 6-3, con gli americani capaci di ribaltate il punteggio.
Poi Marco Hoesli e compagni non sono riusciti a chiudere la sfida in proprio favore nonostante il martello nell'extra end.