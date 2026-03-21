Corinne Suter KEY

Corinne Suter ha confermato di essere in forma in questo finale d’inverno piazzandosi al 6o posto nell’ultima discesa stagionale.

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Ma ancora più in stato di grazia è Laura Pirovano, che vincendo la terza libera consecutiva ha fatto sua la coppetta di specialità.

L’italiana nelle finali di CdM di Lillehammer ha preceduto la statunitense Breezy Johnson e Kira Weidle-Winkelmann.

Emma Aicher e Cornelia Huetter hanno concluso 5a e rispettivamente 7a. Queste ultime tre erano le sole a poter contendere all’azzurra il primo posto. Le due tedesche concludono sul podio finale in compagnia della 27enne.

Così le svizzere

La migliore svizzera è stata ancora una volta Corinne Suter. La 31enne si è classificata al sesto posto con un ritardo di 48 centesimi rispetto a Pirovano: le sono mancati 23 centesimi per salire sul podio. Janine Schmitt, Jasmine Flury e Malorie Blanc si sono classificate rispettivamente al 19°, 20° e 22° posto.