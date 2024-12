Marco Odermatt termina la discesa libera di Bormio come «uomo Pirelli». Keystone

La recente ondata di incidenti in Coppa del Mondo di sci sottolinea l'importanza dell'airbag obbligatorio per gli atleti. Ma come funziona effettivamente la protezione dagli impatti e cosa è andato storto nel caso di Marco Odermatt a Bormio?

Tobias Benz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te L'airbag di Marco Odermatt si è attivato durante il suo quasi incidente a Bormio. Lo sciatore svizzero ha dichiarato dopo la gara: «È stato tutt'altro che un movimento naturale. Ed è per questo che sono contento che si sia aperto, anche se ci sono sicuramente cose più facili che sciare con un airbag aperto».

Nel caso di Cyprien Sarrazin, che il giorno prima era caduto terribilmente in allenamento, l'airbag potrebbe avergli salvato la vita.

Il produttore spiega come funziona l'airbag. Si tratta di un «dispositivo intelligente e auto-innescante» che riconosce l'imminenza di una caduta in base a una serie di dati. Mostra di più

Quando Marco Odermatt taglia il traguardo nella discesa di Bormio, si indica subito la parte superiore del corpo. Sembra stranamente gonfio. Il motivo è che durante un momento di shock in cui lo sciatore svizzero ha rischiato di cadere, l'airbag sulla parte superiore del corpo si è aperto.

Ciò che è costato a Odermatt centesimi preziosi nella lotta per il podio potrebbe aver salvato una vita il giorno prima. A circa 20 chilometri dal traguardo di Bormio, Cyprien Sarrazin è in terapia intensiva. Il francese è ancora sotto osservazione all'ospedale di Sondalo in seguito all'emorragia cerebrale.

L'airbag si è aperto anche quando il 30enne è caduto durante l'allenamento di venerdì, proteggendo probabilmente Sarrazin da gravi lesioni vertebrali. Ma come funziona esattamente la protezione dagli impatti e perché può aprirsi anche se un pilota non cade?

Come funziona l'airbag

Il produttore D-AIR® spiega sul suo sito web: «Un dispositivo intelligente auto-dispiegante - il risultato di un sofisticato algoritmo e di un airbag protettivo altamente sviluppato che rimane leggero e poco appariscente finché non è effettivamente necessario. Di conseguenza, offre agli atleti la massima libertà e protezione, anche sulle piste più estreme».

Gli airbag sono dotati di un localizzatore GPS e di diversi accelerometri e sensori di rotazione. Non appena tutti questi sensori misurano simultaneamente movimenti irregolari, l'airbag si attiva.

Dopo il quasi incidente di sabato, Odermatt ha detto: «Fortunatamente è stata la prima volta in vita mia che l'airbag si è attivato. È stato tutto fuorché un movimento naturale. Ed è per questo che sono contento che si sia attivato, anche se ci sono cose più facili che sciare con un airbag aperto».

L'airbag è da tempo oggetto di discussione nel circolo dello sci. Nella discesa maschile di Bormio, la controversa protezione dagli impatti ha mostrato il suo lato positivo.

Resta da vedere come reagirà la FIS e quante deroghe saranno concesse l'anno prossimo per non indossare l'airbag. Dopo tutto, la protezione degli atleti è la cosa più importante.