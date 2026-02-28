Marco Odermatt festeggia la sua 54ª vittoria in Coppa del Mondo. KEYSTONE

Gli sciatori svizzeri continuano a dominare la Coppa del Mondo. A Garmisch sono saliti in tre sul podio. Marco Odermatt festeggia la sua 54a vittoria davanti ad Alexis Monney e Stefan Rogentin.

Keystone-SDA SDA

Marco Odermatt ha di recente mancato il podio della discesa libera per due volte di fila, dopo esserci salito otto volte.

A Crans-Montana ha mancato il terzo posto per nove centesimi nell'ultima gara prima dei Giochi Olimpici, mentre a Bormio è stato a due decimi dalla medaglia olimpica.

Adesso, dopo il grande evento della stagione, il nidvaldese ha di nuovo i centesimi dalla sua parte. Mentre gli altri non sono riusciti a dare il massimo nelle condizioni primaverili di Garmisch, il 28enne ha mostrato tutte le sue capacità.

È stata un duello con il compagno di squadra Alexis Monney. Il friburghese è stato in testa fino a metà gara, ma negli ultimi due tratti ha perso mezzo secondo a favore di Odi, che al traguardo ha avuto solo quattro centesimi di secondo di vantaggio.

Con questa vittoria Odi raggiunge Hermann Maier

Odermatt ha descritto la vittoria a SRF come una «vendetta per le ultime due discese», in cui è arrivato quarto in entrambi i casi.

Il campione del mondo 2023 ha elogiato la pista, che «ha retto molto bene» nonostante le alte temperature: «È stato bello poter sciare di nuovo in una discesa a Garmisch».

Il 28enne ha trionfato per la prima volta nella disciplina suprema sulla spesso sottovalutata, ma impegnativa pista Kandahar. Con la sua 54ª vittoria in Coppa del Mondo, Odi ha raggiunto Hermann Maier e si è piazzato al terzo posto nella classifica di tutti i tempi.

Solo Ingemar Stenmark e Marcel Hirscher hanno più vittorie, rispettivamente 86 e 67, a loro nome.

Allo stesso tempo, il nativo di Buochs ha probabilmente guadagnato un vantaggio decisivo su Franjo von Allmen nella lotta per il globo di cristallo. Con due gare ancora da disputare, è in testa con 175 punti ed è molto probabile che vinca la classifica di disciplina per la terza volta consecutiva.

Infatti questa volta, von Allmen è stato tra gli sconfitti. Il tre volte campione olimpico si è dovuto accontentare del 6° posto nella sua prima gara dopo i Giochi invernali e nella sua prima discesa competitiva a Garmisch, dopo un errore di percorso.

Soddisfazione anche per Monney e Rogentin

Mentre i già citati Monney e Rogentin si sono riabilitati da una deludente Olimpiade e sono saliti sul podio della discesa libera per la prima volta in questa stagione.

«Sono sempre stato vicino dall'inizio della stagione, ma ho sempre commesso piccoli errori. Ora mi è bastata una manche solida», ha dichiarato il friburghese.

Mentre il suo primo risultato era una questione di tempo, la prima posizione del grigionese non era in programma: «In discesa è diventata davvero dura dopo la Val Gardena. A volte non sapevo perché e come. È un bene che oggi sia andata così».

Una tripletta rossocrociata sul podio non è un evento da tutti i giorni, nemmeno per il team di Swiss-Ski, che ha l'imbarazzo della scelta.

La scorsa stagione è successo tre volte, quest'inverno gli svizzeri hanno compiuto l'impresa per la seconda volta, avendo già conquistato tutti i posti sul podio nello slalom gigante di Val d'Isère.

Gioie e dolori per le superpotenze dello sci

Gli elvetici hanno dimostrato la loro supremazia nella discesa libera in modo impressionante.

Per la 21ª discesa di Coppa del Mondo consecutiva, almeno un atleta di Swiss-Ski è salito sul podio. Ma il record dell'Austria è ancora lontano. Gli uomini dell'Österreichischer Skiverband (ÖSV) sono saliti sul podio in 33 discese consecutive tra il 2002 e il 2006.

Ma i nostri vicini orientali sono al momento lontani da questi risultati. L'ÖSV ha dovuto aspettare 23 gare per una vittoria in discesa. Non c'è mai stato un periodo più lungo di siccità per la superpotenza dello sci.