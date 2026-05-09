Vincent Kriechmayr e Marco Odermatt si spronano a vicenda per ottenere prestazioni di alto livello. Imago

Vincent Kriechmayr (34 anni) ha preso la sua decisione: l'austriaco resterà in sella per un'altra stagione. Nelle discipline di velocità è uno dei rivali più agguerriti degli elvetici Marco Odermatt e Franjo von Allmen.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Vincent Kriechmayr resta per un'altra stagione in Coppa del Mondo.

Lo sciatore austriaco è uno dei leader mondiali assoluti nel super-G e nella discesa libera.

È un'ottima notizia per gli appassionati di sci, perché è uno dei pochi atleti che dà filo da torcere ai colleghi svizzeri. Mostra di più

Dopo la stagione 2025/2026, Vincent Kriechmayr ha lasciato aperta la questione se avrebbe continuato per un'altra stagione o se si sarebbe ritirato dal Circo Bianco. Da giovedì si è fatta chiarezza: il 34enne resterà.

Qualche settimana fa, il 20 volte vincitore della Coppa del Mondo aveva dichiarato che avrebbe continuato a gareggiare solo se Peter Meliessnig fosse stato riportato alla Federazione sciistica austriaca (ÖSV).

Meliessnig è stato il preparatore atletico di Kriechmayr per nove anni prima di passare alla squadra di Lindsey Vonn nel 2024.

Allora l'austriaco aveva commentato la faccenda in modo eloquente: «È un peccato che all'epoca non fosse così apprezzato dalla federazione». Una chiara frecciatina all'ÖSV. Ma non è ancora chiaro se Meliessnig tornerà effettivamente.

L'allenatore Marko Pfeifer ha dichiarato al portale «SKINEWS»: «Siamo ancora interessati a riportare Peter nell'ÖSV». Un ritorno non è però ancora stato fissato nella pietra.

A prescindere da questo, Kriechmayr continua con la sua carriera. Il campione del mondo di discesa e super-G del 2021 ha annunciato questo passo con una sfida: «Voglio aggiungere un'altra stagione. Una stagione in cui metterò ancora una volta tutto me stesso».

E non ha nulla da invidiare agli svizzeri

Lo scorso inverno, Kriechmayr ha vinto un super-G ed è salito sul secondo gradino del podio in due gare. Nella classifica di disciplina, si è piazzato al secondo posto dietro a Marco Odermatt.

È salito tre volte sul podio anche nella discesa libera. Ha vinto una gara, è arrivato secondo una volta e terzo un'altra. Ha anche mancato per poco il podio in due gare, al 3° e al 5° posto.

Nella classifica di disciplina questa prestazione è stata sufficiente solo per il 4° posto dietro a Odermatt, Franjo von Allmen e Dominik Paris.

Ai Giochi Olimpici l'atleta di punta ha vinto la medaglia d'argento nella combinata a squadre insieme a Manuel Feller. I due sono stati altrettanto veloci del duo Odermatt/Loïc Meillard. Solo Von Allmen e Tanguy Nef hanno fatto di meglio.

Nonostante i suoi successi, Kriechmayr non riesce a capire il clamore e il grande interesse per la sua persona. Ne è felice, ma «non lo capisco bene perché io scendo dalla montagna solo con due tavole di legno».

Se ci riuscirà con la stessa rapidità delle stagioni precedenti, darà ancora filo da torcere agli svizzeri.