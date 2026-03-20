La Francia del biathlon ha festeggiato la doppietta nella generale di Coppa del Mondo.
Dopo il trionfo di ieri tra le donne di Lou Jeanmonnot, oggi a conquistare quella maschile, pure lui per la prima volta in carriera, è stato Eric Perrot.
Al 24enne è bastato chiudere al terzo posto lo sprint dell’Holmenkollen per scavare un divario nella generale che, con due sole gare ancora da disputare, lo svedese Sebastian Samuelsson (oggi settimo, ma vincitore della Coppetta di specialità) non può più recuperare.
Miglior svizzero nella gara vinta da Sturla Holm Laegreid è stato Niklas Hartweg, 18o a 1'22"1 dal norvegese.