Marco Odermatt Keystone

Le finali di Coppa del Mondo a Sun Valley hanno portato i primi verdetti ma non come previsto.

Swisstxt

Le abbondanti nevicate della notte americana e il vento hanno portato dapprima al rinvio e poi all’annullamento delle prime gare, la discesa maschile e quella femminile.

Marco Odermatt ha quindi conquistato senza gareggiare la coppa di specialità, guidando la tripletta rossocrociata completata da Von Allmen e Monney.

Odi è volato negli USA con 83 punti di vantaggio sul secondo, nella classifica di discesa. Solo il compagno di squadra Franjo von Allmen avrebbe potuto sfidarlo. Il campione del mondo dell'Oberland bernese avrebbe avuto bisogno di una vittoria e avrebbe anche dovuto sperare che Odermatt non finisse tra i primi quattordici.

I «se» e i «ma» sono finiti. Come lo scorso inverno, Odermatt ha vinto quattro globi di cristallo. Era già il vincitore della classifica generale, del super-G e dello slalom gigante.

Federica Brignone, regina della stagione 24/25

Anche Federica Brignone è stata incoronata vincitrice assoluta della Coppa del Mondo in anticipo, per la seconda volta dopo il trionfo di cinque anni fa.

Per la prima volta, l'italiana è anche la migliore discesista femminile nella classifica finale. A Sun Valley ci sarebbe stata una battaglia a tre per il piccolo globo. L'austriaca Cornelia Hütter, che ha vinto il trofeo lo scorso inverno, è al secondo posto nella classifica di disciplina, a 16 punti di distanza. Sofia Goggia, al terzo posto, ha 34 punti in meno della connazionale.