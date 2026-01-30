Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»

Corinne Suter è soddisfatta delle condizioni della pista di Crans-Montana. Keystone

Tre cadute su sei atlete al via, poi lo stop alla discesa di Crans-Montana. Corinne Suter riesce a concludere la prova e difende le condizioni del tracciato, dicendo che è in ottime condizioni.

Hai fretta? blue News riassume per te La discesa libera di Crans-Montana è stata annullata dopo tre pesanti cadute fra le prime sei atlete partite.

Corinne Suter è una delle tre che hanno raggiunto il traguardo. La pista era in ottime condizioni secondo lei, ma mostra comprensione verso l'annullamento della gara.

Il Super-G femminile si svolgerà a Crans-Montana sabato, tempo permettendo. Mostra di più

La discesa femminile di Crans-Montana si apre subito nel peggiore dei modi. L’austriaca Nina Ortlieb, con il pettorale numero 1, cade dopo appena 19 secondi di gara e finisce nelle reti di protezione.

Dopo una prima interruzione, la francese Romane Miradoli riesce a portare a termine la sua prova.

Tocca poi alla norvegese Marte Monsen, che nel tratto finale colpisce una porta e viene a sua volta proiettata nelle reti: per lei è necessario il trasporto in slitta.

Con il pettorale numero 4, l’americana Jacqueline Wiles riesce a completare una discesa molto movimentata e balza al comando.

Subito dopo scende Corinne Suter: la 31enne svizzera parte forte, ma perde progressivamente terreno e chiude seconda, con 28 centesimi di ritardo.

Poi è la volta di Lindsey Vonn, la migliore discesista della stagione: anche lei però viene sbalzata fuori linea e termina la sua corsa nelle reti.

Durante la nuova interruzione, Suter si presenta ai microfoni della SRF, mentre sullo sfondo si discute già di un possibile annullamento della gara.

«Sono contenta di non dover prendere io questa decisione», afferma la svizzera.

«Dal punto di vista della pista, Crans-Montana non l’ho mai trovata in condizioni così buone. È vero, la visibilità è difficile, non si vede benissimo ed è una pista tendenzialmente mossa, ma si riprende un po': nel complesso è buona da sciare».

Subito dopo l’intervista arriva la decisione definitiva: la gara non riprende. La prova generale olimpica viene così interrotta dopo sole sei atlete al via.

Qualche minuto più tardi, in zona mista, Suter torna sull’argomento e mostra comprensione per lo stop, alla luce del peggioramento delle condizioni meteo.

Ora la speranza è che sabato si possa disputare almeno il super G.

Più critico il commento dell’esperto della «ZDF», Marco Büchel: «Non riesco davvero a capire la cancellazione se il motivo è la visibilità. È scarsa, sì, ma non c’è nebbia, quindi si può vedere abbastanza lontano.»

«Umanamente posso comprenderlo, ma abbiamo sentito le atlete al via: erano perplesse, alcune hanno detto: 'questo è uno scherzo'».