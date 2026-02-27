  1. Clienti privati
Coppa del Mondo di sci Corinne Suter torna a vincere dopo quattro anni

Swisstxt

27.2.2026 - 12:24

Corinne Suter vince sulle nevi di Soldeu

Corinne Suter vince sulle nevi di Soldeu

27.02.2026

La Nazionale svizzera femminile di velocità, una volta archiviate le Olimpiadi completamente bucate, è ripartita in Coppa del Mondo di sci come aveva finito, ovvero con una vittoria.

SwissTXT

27.02.2026, 12:24

27.02.2026, 12:47

Corinne Suter, confermando le ottime sensazioni avute in prova, è andata a prendersi la discesa di Soldeu dopo il successo in super G di Malorie Blanc a Crans-Montana di un mese fa.

Per la 31enne è il 6o successo in CdM (27o podio), dove non vinceva dal 2022.

A completare il podio sono state l'austriaca Nina Ortlieb e l'italiana Sofia Goggia. Ma Nessun'altra elvetica è riuscita a mettersi in evidenza sulle nevi andorrane.

