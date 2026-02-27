Corinne Suter vince sulle nevi di Soldeu 27.02.2026

La Nazionale svizzera femminile di velocità, una volta archiviate le Olimpiadi completamente bucate, è ripartita in Coppa del Mondo di sci come aveva finito, ovvero con una vittoria.

Corinne Suter, confermando le ottime sensazioni avute in prova, è andata a prendersi la discesa di Soldeu dopo il successo in super G di Malorie Blanc a Crans-Montana di un mese fa.

Per la 31enne è il 6o successo in CdM (27o podio), dove non vinceva dal 2022.

A completare il podio sono state l'austriaca Nina Ortlieb e l'italiana Sofia Goggia. Ma Nessun'altra elvetica è riuscita a mettersi in evidenza sulle nevi andorrane.