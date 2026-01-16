  1. Clienti privati
Dopo l'inferno di capodanno Le gare di sci alpino si terranno a Crans-Montana come da programma, ma senza feste

Swisstxt

16.1.2026 - 16:50

A Crans-Montana sarà di passaggio la Coppa del Mondo di sci a fine mese.
A Crans-Montana sarà di passaggio la Coppa del Mondo di sci a fine mese.
KEYSTONE

La Coppa del Mondo di sci alpino farà comunque tappa a Crans-Montana dal 30 gennaio al 1° febbraio, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi, malgrado il grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno.

Redazione blue News

16.01.2026, 16:50

16.01.2026, 17:16

Come riporta la RSI, la Federazione internazionale di sci ha però deciso di annullare tutte le manifestazioni collaterali previste a margine delle gare. In calendario restano una discesa libera e un super-G femminili, oltre a una libera maschile.

Queste prove rappresenteranno un banco di prova decisivo in prospettiva dei Campionati del mondo del 2027, che si svolgeranno proprio in Vallese.

D’intesa con il comitato organizzatore, la FIS ha inoltre stabilito di concentrare la presenza del pubblico esclusivamente lungo il tracciato e nell’area del traguardo.

Gioia dopo il lutto. La commovente storia di Giovanni Franzoni, vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

Gioia dopo il luttoLa commovente storia di Giovanni Franzoni, vincitore di Wengen: «Non sono ancora una leggenda, solo un ragazzo normale»

Super-G a Wengen. Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

Super-G a WengenOdermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

3 settimane a Milano-Cortina. Ecco le stelle dello sci svizzero che possono sognare le Olimpiadi, e quali stanno ancora tremando

3 settimane a Milano-CortinaEcco le stelle dello sci svizzero che possono sognare le Olimpiadi, e quali stanno ancora tremando

Video

A Melbourne, in allenamento con Casper Ruud, Roger Federer dimostra di non aver perso nulla in fatto di eleganza in campo.

16.01.2026

15.01.2026

Super League | 19° turno | stagione 25/26

14.01.2026

