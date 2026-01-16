La Coppa del Mondo di sci alpino farà comunque tappa a Crans-Montana dal 30 gennaio al 1° febbraio, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi, malgrado il grave incendio scoppiato nella notte di Capodanno.
Come riporta la RSI, la Federazione internazionale di sci ha però deciso di annullare tutte le manifestazioni collaterali previste a margine delle gare. In calendario restano una discesa libera e un super-G femminili, oltre a una libera maschile.
Queste prove rappresenteranno un banco di prova decisivo in prospettiva dei Campionati del mondo del 2027, che si svolgeranno proprio in Vallese.
D’intesa con il comitato organizzatore, la FIS ha inoltre stabilito di concentrare la presenza del pubblico esclusivamente lungo il tracciato e nell’area del traguardo.