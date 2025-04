Franjo von Allmen KEY

Dopo l’annullamento dell’ultima discesa libera di Coppa del Mondo, Franjo von Allmen e Alexis Monney si sono ritrovati a Zinal per un nuovo duello, pronti a contendersi il titolo nazionale. E a spuntarla è stato il campione iridato per 0"33.

Swisstxt

In assenza di Marco Odermatt, Justin Murisier e Stefan Rogentin, la lotta per il terzo posto si è invece risolta a favore di Joel Luetolf.

Anche in campo femminile c’è stato spazio per una prima volta, perché finora Stefanie Grob (proprio come il bernese) non aveva mai dettato legge sul palcoscenico dei CS.

Sul podio assieme a lei Delia Durrer e Janine Schmitt.