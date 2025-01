Ecco le prime parole di Cyprien Sarrazin dopo l'orribile incidente di Bormio

Una scena terribile: il francese Cyprien Sarrazin è stato vittima di un grave incidente a Bormio alla fine di dicembre. Alessandro Trovati/AP/dpa

Lo sciatore francese Cyprien Sarrazin, per la prima volta dopo il grave incidente, parla in modo molto ottimista: «Sono molto felice, tutto è positivo».

Keystone-SDA SDA

Cyprien Sarrazin, che ha subito una grave commozione cerebrale in una caduta a dicembre, ha dichiarato di sentirsi «sempre meglio». Il francese ha pubblicato un video sui social media venerdì.

«Tutto va bene, mi sento meglio giorno dopo giorno. Ho fatto un check-up l'altro ieri ed era abbastanza positivo», ha detto il 30enne, ovviamente ancora indebolito ma ripreso in piedi.

«L'unico problema che potrebbe rimanere è la vista: Vedo doppio», ha spiegato. «Ma le risonanze magnetiche mostrano che non c'è motivo per cui non dovrebbe guarire completamente, quindi sono molto felice, tutto è positivo».

Riconoscendo la sua fortuna dopo la caduta, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto, in qualsiasi forma, in questo periodo: «Sono ben curato, concentrato e paziente. Grazie mille per i vostri messaggi e il vostro sostegno, mi danno un'energia incredibile».

È la prima volta che il francese parla pubblicamente dopo la caduta avvenuta a fine dicembre durante un allenamento ufficiale a Bormio. La caduta aveva provocato un «ematoma intracranico acuto" che "si è rapidamente aggravato».