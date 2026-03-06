  1. Clienti privati
Sci Corinne Suter non si ripete, solo ottava nella discesa di Val di Fassa

Swisstxt

6.3.2026 - 12:41

Corinne Suter
Corinne Suter
Keystone

Dopo il weekend di Soldeu in cui aveva festeggiato due podi e un quarto posto nelle gare di velocità, Suter non è riuscita a ripetersi nella prima discesa del weekend in Val di Fassa.

SwissTXT

06.03.2026, 12:41

06.03.2026, 12:42

La vittoria, la sua prima in CdM, è andata a Pirovano, che ha preceduto di 0"01 Aicher e di 0"29 Johnson, mentre la svittese ha chiuso 8a a 0"49. La tedesca si è comunque portata a -14 da Vonn nella classifica di specialità e ha scavalcato Rast al secondo posto della generale.

Lontane le altre elvetiche, con Flury, Durrer, Grob, Blanc e Schmitt tutte fuori dalla top 20.

