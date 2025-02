Marco Odermatt sabato ha deciso di riposarsi. Keystone

Marco Odermatt e altri atleti saltano l'ultimo allenamento per risparmiare energie in vista della discesa dei Mondiali di Saalbach, mentre Alexis Monney si distingue tra i rossocrociati.

Recuperare le energie per presentarsi al meglio domenica al cancelletto di partenza della discesa dei Mondiali di Saalbach. È stato con ogni probabilità questo il motivo che ha spinto Marco Odermatt (e altri atleti) a disertare l'ultimo allenamento di sabato mattina.

Il trionfo in super G è sicuramente costato tanto al nidvaldese, e per questo motivo è stato meglio non rischiare.

Tra i rossocrociati presenti il più brillante è stato Alexis Monney. Dopo l'eliminazione di venerdì, il 25enne ha fatto registrare il secondo miglior tempo a poco più di 3 decimi dallo svedese Felix Monsen.