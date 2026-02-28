  1. Clienti privati
Coppa del Mondo La Svizzera domina la discesa di Garmisch! Odermatt davanti a Monney e Rogentin

Swisstxt

28.2.2026 - 12:26

Marco Odermatt festeggia al traguardo della discesa di Garmisch Partenkirchen.
Marco Odermatt festeggia al traguardo della discesa di Garmisch Partenkirchen.
KEYSTONE

Per la quinta volta negli ultimi due anni, il podio di una gara di Coppa del Mondo maschile è tutto a tinte rossocrociate, grazie alla tripletta messa a segno da Marco Odermatt, Alexis Monney e Stefan Rogentin.

SwissTXT, Redazione blue Sport

28.02.2026, 12:26

28.02.2026, 12:41

In condizioni primaverili, che hanno portato ad anticipare di mezz'ora la gara, si è giocato un duello tra Odermatt e Monney. Il nidvaldese ha dettato il ritmo sulla Kandahar con il pettorale numero 10, seguito dal friburghese con il numero 12.

Fino a metà gara, sembrava che Monney si sarebbe aggiudicato la vittoria, ma nelle ultime due sezioni, dominate da Odi, il medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo di Saalbach ha perso mezzo secondo.

Il campione olimpico von Allmen arriva solo sesto

Altri due elvetici hanno chiuso in top 10. Il sesto posto di Franjo von Allmen, a cui si aggiunge il decimo di Justin Murisier, spegne però quasi definitivamente le speranze del bernese di vincere la coppetta di specialità, che salvo clamorosi colpi di scena resterà di Odermatt.

Per il nativo di Buochs si tratterebbe della quarta vittoria in discesa libera in questa stagione e della sua 54esima vittoria assoluta in Coppa del Mondo, il che lo metterebbe alla pari con Hermann Maier in questa categoria.

17.11.2025

