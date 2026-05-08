  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

I dettagli Annunciati i calendari provvisori dello sci per la stagione 2026-27

Swisstxt

8.5.2026 - 11:30

Odermatt
Odermatt

Sono stati annunciati i calendari provvisori per la stagione 2026-27.

SwissTXT

08.05.2026, 11:30

08.05.2026, 11:35

Poche le novità in campo maschile, col via sempre col gigante di Soelden a fine ottobre.

Confermato il trittico d’inizio gennaio con Adelboden, Wengen e Kitzbuehel, mentre torna Chamonix che sarà l’ultima tappa prima dei Mondiali di Crans-Montana di inizio febbraio.

La stagione poi proseguirà fino alle finali di Sun Valley in programma dal 20 al 25 marzo.

Partenza speculare anche in campo femminile, con due tappe elvetiche previste: St.Moriz a metà dicembre e Lenzerheide dopo i Mondiali.

I più letti

Si vende sempre meno alcol nei ristoranti? Ecco la «soluzione» di un locale di Bad Ragaz
Ecco la spiaggia da sogno italiana dove un ombrellone costa 3'000 euro
Addio alle figurine Panini: la FIFA volta pagina dopo 60 anni e punta su altro
Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»
Il principe William esulta senza freni allo stadio per la vittoria dell'Aston Villa

Altre notizie

Prima volta dopo l'infortunio. Lara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista

Prima volta dopo l'infortunioLara Gut-Behrami parla della sua ultima gara da sciatrice professionista

Dalle piste all'EPFL. Marco Odermatt, non solo sci: ora è anche dottore!

Dalle piste all'EPFLMarco Odermatt, non solo sci: ora è anche dottore!

Sport. Dopo Federer anche Odermatt riceverà il dottorato honoris causa

SportDopo Federer anche Odermatt riceverà il dottorato honoris causa