Sono stati annunciati i calendari provvisori per la stagione 2026-27.
Poche le novità in campo maschile, col via sempre col gigante di Soelden a fine ottobre.
Confermato il trittico d’inizio gennaio con Adelboden, Wengen e Kitzbuehel, mentre torna Chamonix che sarà l’ultima tappa prima dei Mondiali di Crans-Montana di inizio febbraio.
La stagione poi proseguirà fino alle finali di Sun Valley in programma dal 20 al 25 marzo.
Partenza speculare anche in campo femminile, con due tappe elvetiche previste: St.Moriz a metà dicembre e Lenzerheide dopo i Mondiali.