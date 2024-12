Deschwanden KEY

Gregor Deschwanden ha purtroppo solo sfiorato il suo primo successo in Coppa del Mondo.

Swisstxt

A Wisla, in Polonia, l'elvetico si è piazzato al secondo posto, battuto solo dall'austriaco Daniel Tschofenig. Autore di due balzi di 126m e 131m, il 33enne lucernese ha totalizzato 275,4 punti, a 1,4 dal vincitore di giornata. Sul gradino più basso del podio è invece salito il tedesco Pius Paschke. Gli altri rossocrociati presenti al concorso non si sono invece qualificati per il balzo conclusivo: Kilian Peier si è piazzato 39o, Felix Trunz 43o e Simon Ammann 47o.

Swisstxt