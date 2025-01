La Svizzera torna sul podio dopo 10 anni KEYSTONE

Per la prima volta in carriera Gregor Deschwanden è salito sul podio nella Tournée dei Quattro Trampolini, riportando così la Svizzera tra i migliori tre dopo 10 anni di attesa.

SwissTXT Swisstxt

A Garmisch-Partenkirchen il lucernese si è messo in mostra con due balzi da 138 e 140,5m, valsi il secondo posto alle spalle di un inarrivabile Daniel Tschofenig (298,9 punti).

Terzo posto per Michael Hayboeck, a cui non è bastato fissare il primato del trampolino a 145m. Tra gli altri svizzeri Killian Peier ha terminato le due prove in 30a piazza, mentre Felix Trunz è stato eliminato alla prima manche.