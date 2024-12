Mikaele Shiffrin dovrà aspettare ancora un po' prima di tornare sugli sci. Keystone

Mikaela Shiffrin si sta riprendendo dalla caduta subita a Killington. Ha postato un altro aggiornamento su Instagram. Non sa ancora quando tornerà sugli sci.

Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Mikaela Shiffrin ha pubblicato un video su Instagram in cui parla del suo stato di salute.

La statunitense è caduta a Killington lo scorso fine settimana e ha riportato una ferita da taglio allo stomaco, oltre ad altre lesioni.

La sciatrice salterà le gare in casa di Beaver Creek e non sa ancora quando potrà rientrare. Mostra di più

Mikaela Shiffrin è caduta nello slalom gigante di Killington. Da allora, la 99 volte vincitrice di gare in Coppa del Mondo ha dovuto rimanere a letto, non più di ospedale, ma tra le sue quattro mura, come ha annunciato su Instagram.

«Sono così felice di essere a casa e di dormire nel mio letto», dice Shiffrin in un video messaggio. La 29enne lascia aperta la questione su quanto tempo dovrà accontentarsi di riposare invece di lanciarsi sulla neve. «È difficile dire quando sarò in grado di sciare di nuovo o di partecipare a una gara».

La Shiffrin mancherà a Beaver Creek

Ciò che l'atleta del Colorado può dire con certezza, però, è che non è in grado di partecipare alle gare previste a Beaver Creek il 14 e 15 dicembre. Dover rinunciare alle gare di casa con la Birds of Prey è «uno schifo». Tuttavia, non vede l'ora di poter sostenere i compagni di squadra.

L'ultimo esame in ospedale è stato positivo. «C'erano ancora delle preoccupazioni perché le ferite da taglio erano vicine all'intestino e volevamo assicurarci che tutto fosse a posto. È bello ricevere una conferma positiva».

Dal Nord America a St. Moritz

Dopo il week end di Killington, Shiffrin è scivolata al secondo posto della classifica generale. L'elvetica Camille Rast ha superato la statunitense grazie alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo.

Le prossime gare dopo Beaver Creek si svolgeranno in Europa. Prima di Natale ci sono in programma due superG a St. Moritz.