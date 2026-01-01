Prevc KEY

Dopo la 2a di quattro prove la Tournée dei Quattro Tramplini sembra essere già decisa.

Anche a Garmisch-Partenkirchen Domen Prevc non ha infatti avuto rivali, imponendosi con un vantaggio di 15,4 punti su Jan Hoerl e di 16 punti sull’altro austriaco Stephan Embacher.

Buona anche la prestazione dei due elvetici qualificatisi per il secondo salto: Gregor Deschwanden con un balzo di 134m ha recuperato quattro posizioni classificandosi 10o a parimerito con Maximilian Ortner. Sandro Hauswirth (132m) ha ottenuto il suo miglior risultato in carriera risalendo di tre posti fino al 18o.