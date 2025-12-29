Nadine Fähndrich Imago

Nella 10km individuale a tecnica classica di Dobbiaco, valida per il Tour de Ski, è andato in scena l'ennesimo dominio norvegese.

SwissTXT Swisstxt

Al femminile la vittoria è infatti andata a Slind, davanti a Stadlober e Diggins.

Buona prestazione di squadra per la Svizzera con Faehndrich 17a, Weber 25a e le sorelle Nadja e Marina Kälin rispettivamente 32a e 35a.

Tra gli uomini i norvegesi hanno piazzato la terza tripletta in quattro gare stagionali.

A trionfare è stato Stenshagen, che ha preceduto Klaebo ed Iversen. Il migliore degli elvetici è stato Wigger (48o).