  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fan a volte irrispettosi Donna dà uno schiaffo sul sedere a Odermatt: «È stato divertente per lei, non per me»

Patrick Lämmle

16.12.2025

Tutti fanno il tifo per Marco Odermatt,ma ci sono dei limiti.
Tutti fanno il tifo per Marco Odermatt,ma ci sono dei limiti.
Keystone

Marco Odermatt è ormai una star, ma una di quelle della porta accanto, sempre molto disponibile. Il che è chiaramente una bella cosa, anche se poi c'è chi ne approfitta...

Patrick Lämmle

16.12.2025, 09:44

16.12.2025, 09:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • «Il prezzo dell'amore dei fan»: è il titolo di un racconto di Marco Odermatt.
  • La star dello sci dice di aver ricevuto uno schiaffetto sul sedere da una donna in un bar. «È stato divertente per lei, ma non per me», chiarisce.
  • Zoé Chastan, portavoce per i media di Swiss-Ski, ritiene che ci siano sempre più fan che mostrano una mancanza di rispetto.
Mostra di più

Nella rivista «Snowactive» di Swiss-Ski, Marco Odermatt racconta di alcuni incontri con i fan, che non sempre sono piacevoli.

Come miglior sciatore del mondo, attira ormai intorno a lui una folla di tifosi e sostenitori, ma non è sempre facile soddisfare tutte le loro richieste, ad esempio quelle di fare un selfie insieme. «Naturalmente vorrei accontentare tutti, ma... com'è possibile?».

Zoé Chastan, portavoce per i media di Swiss-Ski, afferma che sebbene la maggior parte dei fan sia gentile e accogliente, alcuni di loro stanno diventando sempre più aggressivi e irrispettosi.

Per esempio, ci sono delle persone che addirittura corrono dietro agli sciatori, li afferrano per un braccio o si lamentano se non possono farsi una foto insieme.

Questo non succedeva qualche anno fa, dice Chastan, che chiarisce: «Gli sportivi, come tutti, hanno bisogno di spazio per respirare e non vogliono essere toccati da tutti».

«Pensano che siamo loro amici»

Eppure ciò accade di tanto in tanto. Come esempio, Odermatt racconta quanto successo a marzo durante la finale di Coppa del Mondo a Sun Valley. Era in un bar quando una donna gli ha dato all'improvviso uno schiaffetto sul sedere.

La sua giustificazione? Gli ha spiegato, ridendo, che compiendo questo gesto aveva appena vinto una scommessa di 5'000 dollari. Per Odi, però, questa non è una giustificazione valida: «Di questi tempi, non è una cosa che si può fare. Immaginate lo scandalo se fosse successo il contrario. Per lei è stato divertente, ma per me no».

I cacciatori di selfie intercettano Marco Odermatt.
I cacciatori di selfie intercettano Marco Odermatt.
Keystone

Ma lo sciatore fa anche autocritica: «La colpa è in parte anche nostra. Abbiamo meno privacy anche perché condividiamo molto di noi stessi su Instagram».

Era molto diverso ai tempi di Didier Cuche, per esempio: «Lui sciava e basta. Oggi le persone sanno così tanto di noi che pensano che siamo loro amici».

La vicinanza tra fan e sportivi è praticamente diventata una cosa ovvia, ma a volte appunto viene a mancare il rispetto. 

Ma non sempre è così. Il 28enne cita infatti, come esempio, la «sessione di autografi più civile e tranquilla della mia vita» in una casa di riposo per disabili. Lì tutti erano pazienti, sorridevano e lo ringraziavano. «È stato molto bello».

Di cosa potrebbe fare decisamente a meno Marco Odermatt? «Dei selfie con gli ubriachi».

Ti potrebbe interessare anche:

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Cucina italiana patrimonio UNESCO? Un critico inglese: «Un clamoroso errore»
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista
Donna dà uno schiaffo sul sedere a Odermatt: «È stato divertente per lei, non per me»

Altre notizie

Valide dal 2026. Nuove regole nel tennis in caso di caldo estremo

Valide dal 2026Nuove regole nel tennis in caso di caldo estremo

NBA. Cooper Flagg scrive la storia con i suoi Mavericks

NBACooper Flagg scrive la storia con i suoi Mavericks

Hockey. Julien Sprunger si ritirerà al termine della stagione

HockeyJulien Sprunger si ritirerà al termine della stagione

Tennis. Bencic premiata dalla WTA per la sua grande stagione

TennisBencic premiata dalla WTA per la sua grande stagione

Tennis. Bencic: «L'obiettivo della prossima stagione è la top ten»

TennisBencic: «L'obiettivo della prossima stagione è la top ten»

NFL. Chiefs esclusi dai playoff

NFLChiefs esclusi dai playoff

Video

Alavés - Real Madrid 1-2

Alavés - Real Madrid 1-2

LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26

14.12.2025

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

Wil – Stade Nyonnais 1:0

Wil – Stade Nyonnais 1:0

Challenge League | 17° turno | stagione 25/26

14.12.2025

Alavés - Real Madrid 1-2

Alavés - Real Madrid 1-2

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Basilea – Lausanne-Sport 0:0

Wil – Stade Nyonnais 1:0

Wil – Stade Nyonnais 1:0

Più video