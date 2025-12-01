  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intanto continua il recupero Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

dpa

1.12.2025 - 17:50

Cyprien Sarrazin parla del suo incidente a Bormio durante una conferenza stampa.
Cyprien Sarrazin parla del suo incidente a Bormio durante una conferenza stampa.
Foto: Christophe Simon/AFP/dpa

Il suo incidente ha scosso tutto il mondo dello sci e non solo. Il due volte vincitore di Kitzbühel, Cyprien Sarrazin, ha rischiato di morire a Bormio alla fine del 2024. Solo la fortuna lo ha salvato. E ora ha un piano audace.

DPA

01.12.2025, 17:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Cyprien Sarrazin sta lavorando con determinazione al suo ritorno: «Voglio riprovarci, tornare a sciare ai massimi livelli».
  • Il fatto che il francese possa ancora sperare di tornare in Coppa del Mondo lo fa considerare molto fortunato.
  • «Credo che nella vita non si abbiano molte carte jolly a disposizione: io ne avevo una e l'ho sfruttata alla perfezione», afferma il 31enne.
Mostra di più

Cyprien Sarrazin è stato molto fortunato a non morire nell'incidente di Bormio di quasi un anno fa, ma il francese è ancora determinato a tornare in Coppa del Mondo di sci.

«Voglio riprovarci, tornare a sciare ai massimi livelli», ha dichiarato in un'intervista a Eurosport. Ma il 31enne ha chiarito che non vuole fare le cose a metà: «Se mi rendessi conto di non essere abbastanza bravo per lo sport di alto livello, mi fermerei. Questo è certo».

Alla fine del 2024 il transalpino è caduto pesantemente e ha battuto la testa durante un allenamento per la discesa di Bormio. È stato operato d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale ed è rimasto in coma per giorni prima di iniziare la riabilitazione.

Una grande cicatrice su metà della testa testimonia quanto accaduto e l'operazione: «Mi hanno asportato metà della parte superiore del cranio».

Parte la Coppa del Mondo. Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse

Parte la Coppa del MondoEcco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse

Sarrazin: «Sono stato l'uomo più fortunato dell'universo»

«Ora sto davvero bene, sono felice», ha dichiarato lo sciatore e doppio vincitore a Kitzbühel nel gennaio 2024. «Ho recuperato tutte le mie capacità, solo le ginocchia mi limitano ancora un po'. Ma per il resto non ho conseguenze a lungo termine. Nulla mi impedisce più di tornare a essere quello che ero. È una fortuna incredibile, di cui non mi rendo ancora bene conto».

I medici gli hanno permesso già mesi fa di tornare a sciare, ma lui sta ancora aspettando a fare questo passo: «Questo perchò sono una persona ragionevole».

Ripensando alle ore successive all'incidente, il francese ha detto: «Nonostante tutto, mi reputo l'uomo più fortunato dell'universo perché tutto è andato bene dopo la caduta. Non ci sono molte persone che riescono a tornare a una vita normale dopo una cosa del genere».

E ha aggiunto: «Credo che nella vita non si abbiano molte carte jolly a disposizione: io ne avevo una e l'ho sfruttata alla perfezione».

Il neurochirurgo gli ha salvato la vita

Sarrazin ha spiegato che forse è sopravvissuto solo perché un neurochirurgo si trovava a Bormio in quel momento per una prova in vista dei Giochi invernali del 2026.

«Se fosse stata una normale Coppa del Mondo, non sarei più qui. È stato solo perché si trattava di un test per gli organizzatori in vista delle Olimpiadi, per coordinare le procedure con l'ospedale, che quel neurochirurgo era lì. Quindi sono stato decisamente e incredibilmente fortunato».

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»

Altre notizie

Ecco dove e quando. Ora è ufficiale, il Giro d’Italia passerà dal Ticino

Ecco dove e quandoOra è ufficiale, il Giro d’Italia passerà dal Ticino

Nuoto. Noè Ponti non trema: «A Lublino voglio portare a casa più medaglie possibili»

NuotoNoè Ponti non trema: «A Lublino voglio portare a casa più medaglie possibili»

National League. Laaksonen lascia il Bienne

National LeagueLaaksonen lascia il Bienne

Aveva 92 anni. Addio a Nicola Pietrangeli, il campione che insegnò all'Italia a vincere nel tennis

Aveva 92 anniAddio a Nicola Pietrangeli, il campione che insegnò all'Italia a vincere nel tennis

NHL. Si ferma Lian Bichsel, infortunato a una gamba

NHLSi ferma Lian Bichsel, infortunato a una gamba

Slalom a Copper Mountain. Holdener spreca l’occasione: il podio le sfugge per un soffio. Shiffrin domina

Slalom a Copper MountainHoldener spreca l’occasione: il podio le sfugge per un soffio. Shiffrin domina