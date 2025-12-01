Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»

Cyprien Sarrazin parla del suo incidente a Bormio durante una conferenza stampa. Foto: Christophe Simon/AFP/dpa

Il suo incidente ha scosso tutto il mondo dello sci e non solo. Il due volte vincitore di Kitzbühel, Cyprien Sarrazin, ha rischiato di morire a Bormio alla fine del 2024. Solo la fortuna lo ha salvato. E ora ha un piano audace.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Cyprien Sarrazin sta lavorando con determinazione al suo ritorno: «Voglio riprovarci, tornare a sciare ai massimi livelli».

Il fatto che il francese possa ancora sperare di tornare in Coppa del Mondo lo fa considerare molto fortunato.

«Credo che nella vita non si abbiano molte carte jolly a disposizione: io ne avevo una e l'ho sfruttata alla perfezione», afferma il 31enne. Mostra di più

Cyprien Sarrazin è stato molto fortunato a non morire nell'incidente di Bormio di quasi un anno fa, ma il francese è ancora determinato a tornare in Coppa del Mondo di sci.

«Voglio riprovarci, tornare a sciare ai massimi livelli», ha dichiarato in un'intervista a Eurosport. Ma il 31enne ha chiarito che non vuole fare le cose a metà: «Se mi rendessi conto di non essere abbastanza bravo per lo sport di alto livello, mi fermerei. Questo è certo».

Alla fine del 2024 il transalpino è caduto pesantemente e ha battuto la testa durante un allenamento per la discesa di Bormio. È stato operato d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale ed è rimasto in coma per giorni prima di iniziare la riabilitazione.

Una grande cicatrice su metà della testa testimonia quanto accaduto e l'operazione: «Mi hanno asportato metà della parte superiore del cranio».

Sarrazin: «Sono stato l'uomo più fortunato dell'universo»

«Ora sto davvero bene, sono felice», ha dichiarato lo sciatore e doppio vincitore a Kitzbühel nel gennaio 2024. «Ho recuperato tutte le mie capacità, solo le ginocchia mi limitano ancora un po'. Ma per il resto non ho conseguenze a lungo termine. Nulla mi impedisce più di tornare a essere quello che ero. È una fortuna incredibile, di cui non mi rendo ancora bene conto».

I medici gli hanno permesso già mesi fa di tornare a sciare, ma lui sta ancora aspettando a fare questo passo: «Questo perchò sono una persona ragionevole».

Ripensando alle ore successive all'incidente, il francese ha detto: «Nonostante tutto, mi reputo l'uomo più fortunato dell'universo perché tutto è andato bene dopo la caduta. Non ci sono molte persone che riescono a tornare a una vita normale dopo una cosa del genere».

E ha aggiunto: «Credo che nella vita non si abbiano molte carte jolly a disposizione: io ne avevo una e l'ho sfruttata alla perfezione».

Il neurochirurgo gli ha salvato la vita

Sarrazin ha spiegato che forse è sopravvissuto solo perché un neurochirurgo si trovava a Bormio in quel momento per una prova in vista dei Giochi invernali del 2026.

«Se fosse stata una normale Coppa del Mondo, non sarei più qui. È stato solo perché si trattava di un test per gli organizzatori in vista delle Olimpiadi, per coordinare le procedure con l'ospedale, che quel neurochirurgo era lì. Quindi sono stato decisamente e incredibilmente fortunato».