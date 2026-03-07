Corinne Suter KEY

Dopo l’ottavo posto di ieri, Corinne Suter è subito tornata nelle posizioni che più contano, centrando il terzo posto nella seconda discesa in Val di Fassa.

SwissTXT Swisstxt

La svittese ha accusato un ritardo di soli 0"5 da Laura Pirovano, che appena 24 ore dopo ha piazzato il bis ancora una volta per un solo piccolo centesimo e issandosi così in vetta alla classifica di specialità davanti a Emma Aicher (oggi solo 12a) di 28 punti.

A completare il podio è stata Cornelia Huetter, mentre tra le altre elvetiche, top 20 per Jasmine Flury (+1"06) e Stefanie Grob (+1"31).