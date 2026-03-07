  1. Clienti privati
Terza nella discesa Dopo l'ottavo posto di ieri, Suter torna subito sul podio in Val di Fassa

Swisstxt

7.3.2026 - 12:16

Corinne Suter
Corinne Suter
KEY

Dopo l’ottavo posto di ieri, Corinne Suter è subito tornata nelle posizioni che più contano, centrando il terzo posto nella seconda discesa in Val di Fassa.

SwissTXT

07.03.2026, 12:16

07.03.2026, 13:41

La svittese ha accusato un ritardo di soli 0"5 da Laura Pirovano, che appena 24 ore dopo ha piazzato il bis ancora una volta per un solo piccolo centesimo e issandosi così in vetta alla classifica di specialità davanti a Emma Aicher (oggi solo 12a) di 28 punti.

A completare il podio è stata Cornelia Huetter, mentre tra le altre elvetiche, top 20 per Jasmine Flury (+1"06) e Stefanie Grob (+1"31).

