Valerio Grond KEY

La Svizzera ha conquistato due sesti posti nello sprint a squadre che ha aperto il weekend di gare a Goms.

In campo maschile Janik Riebli e Valerio Grond nell’ultimo quarto di gara non hanno saputo tenere il ritmo dei primi, chiudendo a 17"78 dai vincitori, Harald Oestberg Amundsen e Einar Hedegart. Dietro ai norvegesi si sono piazzati italiani e statunitensi.

Tra le donne Nadja Kaelin e Alina Meier sono rimaste nel gruppo di testa, ma non hanno avuto lo spunto finale. Ad imporsi sono state le tedesche Coletta Rydzek e Laura Gimmler che hanno preceduto le due coppie norvegesi.