  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fondo Doppio sesto posto a Goms per la Svizzera nello sprint a squadre

Swisstxt

23.1.2026 - 15:35

Valerio Grond
Valerio Grond
KEY

La Svizzera ha conquistato due sesti posti nello sprint a squadre che ha aperto il weekend di gare a Goms.

SwissTXT

23.01.2026, 15:35

23.01.2026, 15:39

In campo maschile Janik Riebli e Valerio Grond nell’ultimo quarto di gara non hanno saputo tenere il ritmo dei primi, chiudendo a 17"78 dai vincitori, Harald Oestberg Amundsen e Einar Hedegart. Dietro ai norvegesi si sono piazzati italiani e statunitensi.

Tra le donne Nadja Kaelin e Alina Meier sono rimaste nel gruppo di testa, ma non hanno avuto lo spunto finale. Ad imporsi sono state le tedesche Coletta Rydzek e Laura Gimmler che hanno preceduto le due coppie norvegesi.

I più letti

Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»
MeteoSvizzera lancia l'allarme per forti nevicate su tutto il Ticino
Avvistato Giovanni Tronchetti Provera con la moglie, con Chiara Ferragni sembra proprio finita
Il mondo potrà guardare in diretta Alex Honnold scalare un grattacielo senza sicurezza
Ecco dove i funzionari di Trump lasciano la maggior parte dei loro soldi in Svizzera

Video correlati

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

23.01.2026

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26  

22.01.2026

Il piccolo Josi legge la formazione

Il piccolo Josi legge la formazione

Salisburgo – Basilea 3:1

Salisburgo – Basilea 3:1

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

Più video

Altre notizie

Doppietta svizzera a Kitzbühel. Odermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Doppietta svizzera a KitzbühelOdermatt: «Non ho avuto grandi sensazioni». Von Allmen: «Mi ha seccato molto»

Sci. Doppietta elvetica in un Super-G spettacolare a Kitzbuehel

SciDoppietta elvetica in un Super-G spettacolare a Kitzbuehel

In Coppa del Mondo a 41 anni. Innerhofer: «Non mi fermerò finché non avrò fatto un altro passo avanti»

In Coppa del Mondo a 41 anniInnerhofer: «Non mi fermerò finché non avrò fatto un altro passo avanti»