Sci Dove si mette Marco Odermatt nella classifica dei migliori di tutti i tempi?

19.10.2025

Marco Odermatt e i globi di cristallo vanno molto d'accordo.
Keystone

Campione olimpico, campione del mondo, quattro volte vincitore della Coppa del Mondo. Marco Odermatt è senza dubbio uno dei migliori sciatori di tutti i tempi. Ma dove si vede?

19.10.2025, 19:19

19.10.2025, 19:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt deve stilare una lista dei dieci migliori sciatori della storia.
  • Il 28enne deve inserire anche sé stesso, e non sale sul podio.
La FIS consegna a Marco Odermatt una busta. Contiene dieci nomi dei migliori sciatori di tutti i tempi. Lo svizzero non sa quali siano.

Odermatt estrae come primo sciatore l'austriaco Hermann Maier, che mette al terzo posto. Pirmin Zurbriggen si piazza secondo, poi Odi pesca Ingemar Stenmark, che colloca senza esitazione al primo posto.

Odermatt non sale sul podio

E poi la situazione si fa davvero emozionante: Odermatt pesca Odermatt. Lo sciatore svizzero fa un respiro profondo e dice: «Arriverà sicuramente anche Hirscher, quindi mi fermerò al 5° posto».

Si continua in questo modo fino alla conclusione della top 10. Odi riassume: «Forse potrei scambiare qualche posto, ma la classifica non è così male». Dopo tutto, ha messo al primo posto l'uomo con il maggior numero di vittorie.

Stenmark ha vinto 86 gare in Coppa del Mondo, rendendo il 69enne svedese lo sciatore maschile più vincente della storia in questa categoria.

La classifica Odermatt dei migliori sciatori di tutti i tempi

  • Ingemar Stenmark
  • Pirmin Zurbriggen
  • Hermann Maier
  • Marcel Hirscher
  • Marco Odermatt
  • Alberto Tomba
  • Aksel Lund Svindal
  • Benjamin Raich
  • Marc Girardelli
  • Alexis Pinturault
Odermatt stesso ha 45 vittorie in Coppa del Mondo. Questo lo colloca «solo» al 6° posto nella classifica di tutti i tempi. Marcel Hirscher (67), Hermann Maier (54), Alberto Tomba (50) e Marc Girardelli (46) sono saliti più spesso di lui sul gradino più alto del podio. Zurbriggen si colloca subito dopo Odermatt con 40 vittorie.

Alla fine, naturalmente, tutto questo è solo un gioco. Ma non tutti sono completamente soddisfatti della classifica, come si può vedere nei commenti sotto al post: alcuni avrebbero voluto vedere soprattutto Bode Miller tra i primi 10 sciatori.

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

13.02.2025

Duca: «Il primo capitolo della nuova pista»

