La Saslong non lascia, anzi, raddoppia.

In aggiunta a quella già prevista per sabato 16 dicembre, la mitica pista della Val Gardena sarà infatti teatro di una discesa libera supplementare, la quale, di fatto, rimpiazzerà una delle due gare che avrebbero dovuto aprire la stagione maschile a Zermatt/Cervinia. Il fine settimana dolomitico verrà dunque lanciato con un giorno d’anticipo, giovedì 14, mentre 24 ore più tardi ci sarà spazio anche per un super G.

