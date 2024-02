Jonas Lenherr KEYSTONE

La squadra maschile svizzera dello skicross continua a viaggiare a ritmi altissimi in questo 2024. Anche nello snowboard la Svizzera arriva al podio.

A Reiteralm, in Austria, non è mancato molto per festeggiare la seconda vittoria del nuovo anno, sempre grazie a Jonas Lenherr. Davanti a tutti sulle nevi di Nakiska, stavolta il 34enne sangallese ha chiuso la finalissima al secondo posto, dietro a Erik Mobaerg. La testa della generale passa da Alex Fiva a Reece Howden.

Per quanto riguarda lo snowboard, a 13 mesi dall’ultima volta, Julie Zogg è finalmente tornata ai livelli di suoi competenza, cedendo solamente di fronte a Ramona Hofmeister nel gigante parallelo che ha aperto il weekend di Krynica (Polonia).

Swisstxt / red