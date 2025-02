Il bilancio del presidente di Swiss-ski: «Un risultato del genere non succede da un giorno all'altro»

Urs Lehmann si è presentato alla stampa per commentare i Campionati del Mondo di Saalbach. ats

Urs Lehmann, presidente di Swiss-Ski, si è presentato alla stampa per fare il punto sui Campionati del Mondo di Saalbach. E naturalmente l'argoviese era tutto un sorriso.

Fare il bilancio di una competizione non è sempre un momento semplice. Ma quando sei il Presidente di Swiss-Ski e i Mondiali si sono conclusi con tredici medaglie in tasca, non può non esserlo.

Tredici medaglie significa che quella che si è appena conclusa è stata la seconda miglior campagna mondiale nella storia per la squadra elvetica, dietro solo all'edizione casalinga di Crans-Montana nel 1987.

Una squadra magica

Il presidente della federazione è naturalmente orgoglioso di questo successo, e ci tiene a mettere sotto i riflettori anche chi non sempre lo è: «Penso che abbiamo la squadra migliore. E quando dico squadra migliore, non parlo solo degli atleti, ma anche degli allenatori. Un risultato del genere non succede da un giorno all'altro».

«Abbiamo una formazione incredibile con Tom Stauffer, che è il maestro del pensiero, e poi Reto Nydegger, che è tornato dalla Norvegia e ci porta un po' di quello spirito scandinavo di cui abbiamo sempre parlato. Senza dimenticare Franz Heinzer. È una combinazione magica», ha proseguito Lehmann.

La squadra femminile, fra successo e cambiamento

La doppietta nello slalom femminile, con la vittoria di Camille Rast davanti a Wendy Holdener, è stato uno dei picchi più alti di questo Mondiale.

«Siamo in testa alla classifica per nazioni nel femminile», ha dichiarato Urs Lehmann. «Però sì, abbiamo visto che è arrivato il momento di prepararsi per il cambio di generazione all'interno della nostra squadra. Con Corinne (Suter, ndr) che rientrava dall'infortunio e Lara (Gut, ndr) che ha sciato su una pista che non le si addice al 100%, sapevamo che poteva essere complicato».

«Avremo più lavoro da fare con le donne, ma ne siamo coscienti da due anni, e abbiamo ancora due anni di tempo. Ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di avere la prossima generazione di donne al top nel 2027, per il Mondiale casalingo, o anche dopo. Dovremo sostituire Lara, una delle più grandi sciatrici che abbiamo avuto in Svizzera»

Gli uomini e l'organizzazione

Il dominio maschile ricorda logicamente quello del 1987. E fra i momenti migliori della campagna c'è anche senza dubbio la tripletta in combinata: «È incredibile quello che abbiamo vissuto. Avere sei svizzeri sul podio è stato magnifico», ha detto in estati il presidente di Swiss-ski.

Campione del mondo a Morioka nel 1993, Urs Lehmann ha apprezzato quanto visto in Austria anche dal punto di vista organizzativo. In qualità di presidente del Comitato organizzatore di Crans-Montana 2027, vuole ispirarsi a ciò che ha visto in Austria. «Abbiamo visto le piste da discesa del futuro», ha affermato. «Non era molto veloce, non era molto pericoloso, ma era coerente dal primo all'ultimo cancelletto».