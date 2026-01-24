  1. Clienti privati
Ecco la nuova coppia! È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo

dpa

24.1.2026 - 09:03

Cyprien Sarrazin ha festeggiato grandi vittorie in discesa, Laura Gimmler ha successo nello sci di fondo. Ora i due viaggiano insieme più spesso. Come rivela il francese, per un motivo molto speciale.

DPA

24.01.2026, 09:03

L'asso tedesco dello sci di fondo Laura Gimmler avrà un tifoso molto speciale sulle piste delle Olimpiadi invernali: il suo fidanzato Cyprien Sarrazin. Il 31enne sciatore ha ufficializzato la relazione tra i due atleti degli sport invernali.

A gennaio è stato spesso sugli sci di fondo. «Non lo faccio per motivi di allenamento», ha spiegato il francese alla «Bild». Quando gli è stato chiesto se lo fa per trascorrere del tempo con la sua fidanzata, ha risposto: «Esattamente! Mi piace molto».

Pochi giorni fa, il transalpino aveva già pubblicato su Instagram una foto della coppia impegnata nello sci di fondo. Gimmler, dal canto suo, non ha voluto commentare ulteriormente la relazione quando le è stato chiesto.

La lotta di Sarrazin tra la vita e la morte

Sarrazin, invece, non prenderà parte ai Giochi Olimpici in Italia. Ricordiamo infatti che lo specialista della discesa libera è caduto in modo grave a Bormio nel dicembre 2024, arrivando a rischiare la vita.

Il doppio vincitore di Kitzbühel nel gennaio 2024 ha battuto la testa durante un allenamento di discesa. È stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a causa di un'emorragia cerebrale ed è rimasto in coma per diversi giorni.

Immagine: dpa

Una grande cicatrice che si estende su metà della testa testimonia l'incidente e l'operazione. È passato un anno prima che riuscisse a rimettersi gli sci. Non è ancora chiaro se tornerà sulle piste da sciatore professionista.

Sarrazin spera in un ritorno e anche l'amore per Gimmler potrebbe aiutarlo in questa impresa. Vuole essere presente alle gare olimpiche di sci di fondo in Val di Fiemme a febbraio per sostenere la sua dolce metà: «Ci sarò. Ma come tifoso dello sci di fondo».

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

