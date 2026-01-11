Marc Rochat ha stretto un legame speciale con la località di Crans-Montana. ats

Venerdì, nel giorno di lutto nazionale proclamato dopo il tragico incendio del bar «Le Constellation» di Crans-Montana, gli slalomisti svizzeri si sono espressi davanti ai media sul dramma costato la vita a 40 persone, per la maggior parte ragazzi molto giovani. Ecco il riassunto di una conferenza stampa diversa dal solito.

Venerdì, Daniel Yule e compagni hanno parlato con emozione ai media della tragedia di Crans-Montana. Come tutti, anche loro sono stati duramente colpiti dall'incendio del bar «Le Constellation» che la notte di Capodanno ha provocato 40 morti e 116 feriti, molti dei quali versano ancora in condizioni gravi.

Marc Rochat è stato particolarmente colpito da questa tragedia, avendo trascorso gran parte della sua giovinezza nella località dell'Haut-Plateau, dove i suoi genitori possedevano una casa per le vacanze.

Il losannese conosceva bene anche il bar bruciato, dove aveva festeggiato diversi capodanni. «Quando ero più giovane, mi sentivo molto a mio agio in quel locale», ha confidato al «Blick» questa settimana, come vi avevamo già segnalato.

Il 33enne sciatore aveva persino bevuto un tè con la moglie nella veranda del locale il giorno prima del devastante incendio.

Anche Rochat, diventato padre a maggio, ha vissuto il disastro in modo diverso. «Non conoscevo personalmente nessuna delle vittime, ma è straziante vedere dei ragazzini morire in quel modo», ha detto venerdì ai giornalisti ad Adelboden.

E ha aggiunto: «Questi eventi mettono in prospettiva alcune cose della vita e ci diciamo che siamo fortunati a essere ancora qui».

Daniel Yule è dello stesso parere e ritiene che si debba sfruttare al massimo ogni momento: «Dobbiamo dirci che siamo fortunati a essere vivi e a poter praticare la nostra passione. Questo ci incoraggia a lottare ancora di più».

Lo sciatore di La Fouly ha anche voluto offrire il suo sostegno a tutte le persone colpite da questo disastro.

In occasione della conferenza stampa del giorno precedente, anche Marco Odermatt, Loïc Meillard e Luca Aerni hanno espresso il loro pensiero per le vittime e le loro famiglie.

«Attraverso le nostre gare e le emozioni che possiamo trasmettere alle persone, vogliamo contribuire a riportare il sorriso sui loro volti», ha detto il nidvaldese.