Niente Olimpiadi Justin Murisier: «È una delusione personale, ma non ho intenzione di piangere sui media»

Grégoire Galley, da Crans-Montana

1.2.2026

Justin Murisier sta attraversando un periodo complicato.
Justin Murisier sta attraversando un periodo complicato.
ats

Per il momento, l'inverno 2025-2026 di Justin Murisier sembra essere un vero e proprio bivio. Non selezionato per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, il vallesano ha ora tre settimane per lavorare sui suoi fondamentali. A partire da un buon risultato a Crans-Montana domenica?

Grégoire Galley, da Crans-Montana

01.02.2026, 09:53

Crans-Montana. Vonn getta la spugna per il super-G, Casse il più veloce nell'allenamento di discesa maschile

Crans-MontanaVonn getta la spugna per il super-G, Casse il più veloce nell'allenamento di discesa maschile

Vincitore della discesa di Beaver Creek nel novembre 2024, Justin Murisier è stato un habitué delle classifiche di discesa la scorsa stagione, arrivando al settimo posto assoluto nella disciplina.

Purtroppo, proprio mentre cavalcava l'onda del successo, un brutto infortunio alla schiena lo ha costretto a operarsi a maggio, privandolo di preziosi giorni di allenamento durante l'estate.

Di conseguenza, il 34enne non ha potuto iniziare la stagione olimpica in buona forma. Con un 16esimo posto in Val Gardena come miglior risultato, Murisier non è riuscito, logicamente, a prenotare il suo biglietto per Milano-Cortina.

Prende la situazione con filosofia e non si lamenta.

«All'inizio della stagione avevo molti obiettivi, non solo quello di andare alle Olimpiadi. Purtroppo non è andata come volevo. Ci sono però cose molto più drammatiche che non andare alle Olimpiadi».

«Ho già avuto la fortuna di partecipare agli ultimi tre Giochi Olimpici. È una delusione personale, ma non ho intenzione di venire a piangere dai media», ha spiegato sabato nella zona mista dopo l'unica sessione di allenamento per la discesa di domenica a Crans-Montana.

Sci dopo la tragedia. Pirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché

Sci dopo la tragediaPirmin Zurbriggen: «È un bene che si gareggi a Crans-Montana». Ecco perché

Il guerriero non molla

Dopo questa gara, nella quale spera di ben figurare nonostante la mancanza di risultati, il romando avrà tre settimane per affinare la forma e tornare alla ribalta.

Mentre i suoi colleghi lottano per le medaglie in Italia, il nativo di Martigny intende prendersi qualche giorno di pausa per concentrarsi su se stesso prima di fare un po' di allenamento fisico.

«Durante questo periodo, dovrò cercare di capire cosa non funziona. Ho praticamente la stessa attrezzatura dell'anno scorso, quindi non è questo il problema».

«Credo che ci siano una serie di piccoli problemi e sappiamo che quando manca la fiducia in se stessi, si è più propensi a riflettere e a non trovare le soluzioni giuste», ha detto lo sciatore di Prarreyer.

Il piano di Justin Murisier è dunque quello di ritrovare, in questo periodo, le chiavi del successo, con l'obiettivo di tornare a lottare per la top 10. «Spero davvero di chiudere bene la stagione per poter iniziare al meglio la prossima», ha concluso il guerriero vallesano.

Vittoria in super-G. Malorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»

Vittoria in super-GMalorie Blanc a Crans-Montana: «Sono molto felice di averlo fatto qui, per questa gente»

