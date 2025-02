Ecco come Lara Gut-Behrami si piazza nella classifica delle migliori sciatrici di sempre

Lara Gut-Behrami KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ha diverse opportunità di vincere una medaglia ai Mondiali di sci a Saalbach. Attualmente la sciatrice ticinese è già tra le prime dieci nella classifica storica.

Igor Sertori

I Mondiali di sci a Saalbach sono in pieno svolgimento. Lara Gut-Behrami, giovedì, non ha centrato la medaglia sperata nel super-G, ma ciò non toglie nulla alla sua carriera.

Basandosi sui risultati sportivi, gli statistici hanno creato una classifica.

La ticinese ha ancora sette atlete davanti a sé. A seconda dell'andamento dei Mondiali e del resto della stagione, la ragazza di Comano potrebbe superarne alcune già quest'anno.

Il modello di calcolo

Nella «Alpine Ski Data Base», riportata da «watson.ch», gli statistici hanno analizzato i successi in Coppa del Mondo, ai Giochi Olimpici e ai Campionati Mondiali.

Ogni prestazione riceve punti, che sommati portano al risultato complessivo. Una vittoria olimpica vale quanto una nella generale di Coppa del Mondo generale, un successo ai Mondiali circa la metà.

Per la precisione: una vittoria nella Coppa del Mondo generale vale 15 punti, una in una classifica di disciplina vale 5 punti. Una vittoria in Coppa del Mondo vale 1 punto. Ai Campionati del Mondo vengono assegnati 8, 3 e 1,5 punti per le medaglie e 0,2 punti per i piazzamenti dal 4° al 10° posto.

Dal numero 100 al 51 (in grassetto le svizzere)

100. Kathy Kreiner (Canada) 99. Karen Putzer (Italia) 98. Christine Goitschel (Francia) 97. Michaela Kirchgasser (Austria) 96. Florence Steurer (Francia) 95. Madeleine Berthod (Svizzera) 94. Nicole Schmidhofer (Austria) 93. Wiltrud Drexel (Austria) 92. Maria Epple (Germania) 91. Ester Ledecka (Repubblica Ceca)

1956: Madeleine Chamot-Berthod KEYSTONE

90. Dominique Gisin (Svizzera) 89. Betsy Clifford (Canada) 88. Katharina Gutensohn (Germania e Austria) 87. Cornelia Hütter (Austria) 86. Olga Pall (Austria) 85. Roswitha Steiner (Austria) 84. Christin Cooper (USA) 83. Ingrid Lafforgue (Francia) 82. Cindy Nelson (USA) 81. Inge Wersin-Lantschner (Austria)

80. Andrea Fischbacher (Austria) 79. Brigitte Oertli (Svizzera) 78. Barbara Cochran (USA) 77. Christl Haas (Austria) 76. Brigitte Totschnig (Austria) 75. Sigrid Wolf (Austria) 74. Andrea Mead Lawrence (USA) 73. Regine Cavagnoud (Francia) 72. Sarka Strachova Zahrobska (Repubblica Ceca) 71. Sara Hector (Svezia)

70. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 69. Christa Kinshofer (Germania e Paesi Bassi) 68. Monika Kaserer (Austria) 67. Fabienne Serrat (Francia) 66. Gertrud Gabl (Austria) 65. Ulrike Maier (Austria) 64. Dianne Roffe Steinrotter (USA) 63. Annie Famose (Francia) 62. Isabelle Mir (Francia) 61. Tina Weirather (Liechtenstein)

60. Marina Kiehl (Germania) 59. Carole Montillet (Francia) 58. Katharina Liensberger (Austria) 57. Irene Epple (Germania) 56. Mateja Svet (Jugoslavia) 55. Marta Bassino (Italia) 54. Trude Beiser Jochum (Austria) 53. Kathrin Zettel (Austria) 52. Ilka Stuhec (Slovenia) 51. Michèle Jacot (Francia)

Dal numero 50 all'11

50. Frida Hansdotter (Svezia) 49. Sonja Nef (Svizzera) 48. Elisabeth Görgl (Austria) 47. Michelle Gisin (Svizzera) 46. Perrine Pelen (Francia) 45. Corinne Suter (Svizzera) 44. Picabo Street (USA) 43. Tessa Worley (Francia) 42. Tanja Poutiainen (Finlandia) 41. Hilde Gerg (Germania)

A 31 anni Corinne Suter potrebbe ancora ritoccare la sua classifica. KEYSTONE

40. Julia Mancuso (USA) 39. Tamara McKinney (USA) 38. Isolde Kostner (Italia) 37. Martina Ertl (Germania) 36. Lise-Marie Morerod (Svizzera) 35. Viktoria Rebensburg (Germania) 34. Wendy Holdener (Svizzera) 33. Nancy Greene (Canada) 32. Carole Merle (Francia) 31. Rosi Mittermaier (Germania)

30. Sofia Goggia (Italia) 29. Nicole Hosp (Austria) 28. Alexandra Meissnitzer (Austria) 27. Christl Cranz (Germania) 26. Marielle Goitschel (Francia) 25. Marie-Theres Nadig (Svizzera) 24. Anita Wachter (Austria) 23. Deborah Compagnoni (Italia) 22. Petra Kronberger (Austria) 21. Marlies Schild (Austria)

20. Federica Brignone (Italia) 19. Petra Vlhova (Slovacchia) 18. Anna Veith Fenninger (Austria) 17. Pernilla Wiberg (Svezia) 16. Maria Walliser (Svizzera) 15. Michela Figini (Svizzera) 14. Michaela Dorfmeister (Austria) 13. Erika Hess (Svizzera) 12. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 11. Renate Götschl (Austria)

I favolosi anni '80 dello sci svizzero: Michela Figini (detsra) in compania di Maria Walliser KEYSTONE

Top 10

10. Maria Höfl-Riesch (Germania): 27 vittorie in Coppa del Mondo, 3 volte medaglia d'oro olimpica, 2 volte campione del mondo, 1x Coppa del Mondo generale

9. Tina Maze (Slovenia): 26 vittorie in Coppa del Mondo, 2 volte medaglia d'oro olimpica, 4 volte campione del mondo, 1x Coppa del Mondo generale

8. Lara Gut-Behrami (Svizzera): 46 vittorie in Coppa del Mondo, 1x medaglia d'oro olimpica, 2 volte campione del mondo, 2 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 183,9

Il ritratto di Lara Gut-Behrami 06.02.2025

7. Katja Seizinger (Germania): 36 vittorie in Coppa del Mondo, 3 volte medaglia d'oro olimpica, 1 volta campione del mondo, 2 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 194,4

6. Janica Kostelic (Croazia): 30 vittorie in Coppa del Mondo, 4 volte medaglia d'oro olimpica, 5 volte campione del mondo, 3 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 203,65 Punkte

5. Anja Pärson (Svezia): 42 vittorie in Coppa del Mondo, 1x medaglia d'oro olimpica, 7 volte campione del mondo, 2 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 217,4

4. Vreni Schneider (Svizzera): 55 vittorie in Coppa del Mondo, 3 volte medaglia d'oro olimpica, 3 volte campione del mondo, 3 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 255,1

Vreni Schneider, la più vincente sciatrice svizzera della storia KEYSTONE

3. Annemarie Moser-Pröll (Austria): 62 vittorie in Coppa del Mondo, 1x medaglia d'oro olimpica, 5 volte campione del mondo, 6 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 272,5

2. Lindsey Vonn (USA): 82 vittorie in Coppa del Mondo, 1x oro olimpico, 2x campionessa mondiale, 4 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 297,4 punti

1. Mikaela Shiffrin (USA): 99 vittorie in Coppa del Mondo, 2x oro olimpico, 7x campionessa mondiale, 5 volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo. Punti: 360,1

Mikaela Shiffrin rimarrà ancora per tanti anni inarrivabile. KEYSTONE

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.