Marco Odermatt e Camille Rast stanno regalando alla Svizzera momenti di splendore in Coppa del Mondo. Ma quali saranno i talenti che seguiranno? blue News fa una panoramica di come la prossima generazione di sciatori ha iniziato la stagione.

Affermati in Coppa del Mondo

21 anni Malorie Blanc

Dopo il sorprendente podio conquistato la scorsa stagione nella sua prima discesa di Coppa del Mondo, il clamore che circondava la vallesana era enorme.

Ora sta affrontando una difficile stagione di conferme e finora ha ottenuto solidi risultati. È arrivata a punti in tutte e cinque le gare di velocità di quest'inverno, con il 6° posto di St. Moritz come miglior risultato.

23 anni Delia Durrer

All'età di 23 anni, Delia Durrer può sicuramente essere ancora considerata una giovane sciatrice di velocità. In questa stagione sta ottenendo buoni risultati sia nella discesa libera che nel super-G e attualmente è classificata tra le prime 30 in entrambe le discipline.

Ma quando farà il passo verso l'élite mondiale? Il suo miglior risultato in Coppa del Mondo, un 13° posto, risale al dicembre 2022 e quindi a più di tre anni fa.

25 anni Janine Schmitt

Janine Schmitt ha ottenuto punti in Coppa del Mondo sei volte nel 2025. Il suo miglior risultato è un 17° posto.

Come Durrer, di due anni più giovane, Schmitt è ancora in attesa del suo grande exploit, che è certamente in grado di raggiungere grazie al suo grande talento.

Ha ottenuto i suoi primi punti in Coppa del Mondo in questa stagione

22 anni Anuk Brändli

La 22enne Anuk Brändli è arrivata 21esima a Gurgl in questa stagione, ottenendo per la prima volta punti in Coppa del Mondo. Ha conquistato punti anche a Copper Mountain e a Courchevel, dove si è piazzata addirittura al 14° posto, il che significa che può sognare le Olimpiadi.

Ha già soddisfatto metà dei criteri di selezione di Swiss-Ski (due posti nei primi 15). Ma la concorrenza nella squadra svizzera di slalom è agguerrita, con Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard ed Eliane Christen tra le altre.

20 anni Sue Piller

La 22enne Sue Piller ha completato la sua prima gara di Coppa del Mondo nel 2025 e ha ottenuto punti per la prima volta a dicembre, in occasione della sua sesta uscita grazie al 20° posto nello slalom gigante di Tremblant.

Solo un giorno dopo, la sciatrice friburghese si è piazzata nuovamente a punti nella stessa località. Anche l'anno 2026 è iniziato bene per la Piller con un 20° posto a Kranjska Gora. Dopo questi risultati positivi è già entrata nella top 30 della classifica di slalom gigante.

23 anni Alessio Miggiano

È l'high-flyer della stagione! Alessio Miggiano non avrebbe mai immaginato quello che sta facendo da dicembre. Ha conquistato il 3° e il 1° posto in Coppa Europa a Santa Catarina.

L'Italia dovrebbe rimanere un buon posto per il figlio di uno chef stellato italiano. In Val Gardena, il 23enne si è piazzato al 18° posto nella sua quinta gara di Coppa del Mondo, conquistando così per la prima volta dei punti, mentre un giorno dopo ha ottenuto lo stesso risultato con il 21° posto nel suo primissimo super-G in Coppa del Mondo.

Ma il grande spettacolo è arrivato il giorno dopo, quando il ragazzo si è clamorosamente piazzato al 5° posto in un'altra discesa libera della Val Gardena, a soli sei centesimi di secondo dal podio.

22 anni Lenz Hächler

Lenz Hächler è stato eliminato in ognuna delle sue prime sette gare di Coppa del Mondo. A Beaver Creek, nel dicembre 2025, le cose si sono finalmente cambiate per il nativo di Zugo, grazie al 19° posto nello slalom gigante.

I primi punti in Coppa del Mondo sono un dato di fatto per il vincitore della classifica di slalom gigante di Coppa Europa della scorsa stagione.

18 anni Dania Allenbach

Può un anno iniziare molto meglio? Il 3 gennaio, a Kranjska Gora, la Allenbach può gareggiare per la prima volta in Coppa del Mondo, classificandosi a malapena a entrare nella seconda manche con il pettorale numero 50.

In quell'occasione ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo, con un'ottima 27esima posizione.

Al debutto in Coppa del Mondo in questa stagione

19 anni Shaienne Zehnder

La Zehnder ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nello slalom gigante di Sölden, ma ha mancato nettamente la seconda manche.

La stessa immagine si è ripetuta lo scorso fine settimana a Kranjska Gora. La priorità della 19enne è quella di fare esperienza in Coppa del Mondo; a dicembre si è già classificata tre volte tra le prime sei in Coppa Europa.

21 anni Faye Buff

Debutta in Coppa del Mondo a Gurgl in novembre, ma viene eliminata nella prima manche. Farà presto altre apparizioni? Può prendere spunto dalla sua coinquilina: Buff vive con Anuk Brändli (vedi sopra) in un appartamento condiviso a Rapperswil.

19 anni Alina Willi

Alina Willi è stata convocata a sorpresa per la discesa libera di Coppa del Mondo di St.Moritz. Le è stato comunicato solo il giorno prima della gara che sarebbe stata ammessa alla competizione.

Il suo 42° posto è passato in secondo piano. Dopo la gara ha dichiarato a blue News: «È un sogno d'infanzia gareggiare contro Shiffrin o Vonn».

21 anni Daria Zurlinden

Come Willi, anche Zurlinden ha scoperto il giorno prima del suo debutto che sarebbe stata ammessa a gareggiare nella discesa libera di St. Moritz.

Non è riuscita a rendersi conto di essere stata convocata, perché il suo primo pensiero è stato: «Oh no, ora non posso nemmeno andare a comprare i regali di Natale come previsto», ha detto la 21enne a blue News dopo la gara.

In attesa del prossimo passo

21 anni Janine Mächler

La 21enne è arrivata a punti due volte in Coppa del Mondo: nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025. Ma la specialista dello slalom non è mai arrivata a conquistare la seconda manche in questa stagione. È giovane, ha ancora molto tempo per affermarsi in Coppa del Mondo.

22 anni Livio Hiltbrand

Hiltbrand ha ottenuto i suoi primi punti in Coppa del Mondo in Val Gardena, nel dicembre 2024 e un anno dopo lo sciatore del Simmental è riuscito a piazzarsi tra i primi 30 ancora in Val Gardena. Nelle altre due discese, tuttavia, le cose non sono andate secondo i piani.

21 anni Stefanie Grob

La Grob ha vinto sette medaglie ai Campionati Mondiali Juniores, ma finora, in Coppa del Mondo, le cose non sono andate così bene.

A St. Moritz si è recentemente classificata 31ª nel super-G, a pochi centesimi di secondo dai suoi primi punti in Coppa del Mondo. È solo questione di tempo prima che l'atleta tuttofare riesca ad affermarsi anche ai massimi livelli.

23 anni Sandro Zurbrügg

Zurbrügg è andata a punti due volte nello slalom gigante nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024, ma da quasi due anni a questa parte sta incontrando difficoltà.

Tuttavia, il 23enne ha recentemente dato un esempio positivo in Coppa Europa, dove ha vinto lo slalom gigante di Valloire a metà dicembre.