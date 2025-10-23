Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami (a sinistra) e Mikaela Shiffrin sono state spesso accanto sul podio della Coppa del Mondo in passato. Keystone

Poco prima dell'inizio della stagione, Mikaela Shiffrin ha parlato dell'impressionante carriera di Lara Gut-Behrami e rivela cosa pensa dell'annunciato ritiro della ticinese.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato inizia la nuova stagione sciistica. Le atlete inizieranno con lo slalom gigante di Sölden.

Per Lara Gut-Behrami sarà l'ultimo giro di giostra della carriera. «È pazzesco, Lara si ferma e basta», dice Shiffrin quando le si chiede della sua rivale di sempre, aggiungendo: «Preferirei che non finisse così bruscamente».

La stessa americana può immaginare di continuare a sciare fino ai Giochi Olimpici del 2030. Mostra di più

101 vittorie in Coppa del Mondo, 5 grandi globi di cristallo e 8 medaglie d'oro ai Mondiali: Mikaela Shiffrin ha vinto tutto ciò che c'è da vincere nello sci alpino. Ma questo non significa che ne abbia abbastanza.

«So cosa serve per avere davvero successo. Ed è quello che voglio più di ogni altra cosa», dice la statunitense, dichiarando guerra alla concorrenza poco prima dell'inizio della stagione.

Una delle rivali più agguerrite della statunitense è Lara Gut-Behrami, che sta affrontando la sua ultima stagione prima di ritirarsi. «Sono molto contenta per Lara che ha potuto festeggiare così tanti successi, soprattutto negli ultimi anni», dice Shiffrin al «Blick».

La nativa del Colorado è particolarmente colpita da come l'atleta svizzera sia riuscita a tornare al top dopo la rottura del legamento crociato nel 2017: «Lara è riuscita a tornare ed essere ancora più forte. È meraviglioso che sia riuscita a lasciare un segno così importante nello sci».

«Un peccato che debba finire così»

Per Shiffrin è ancora più spiacevole che questa stagione sarà l'ultima in cui potrà gareggiare con la ticinese. «È pazzesco, Lara si ferma e basta. È un peccato che debba finire così. Preferirei che non finisse così bruscamente», racconta l'americana, aggiungendo: «Ma sarà lo stesso per me, probabilmente tra non molti anni».

La 30enne può immaginare di continuare a sciare fino ai Giochi Olimpici del 2030. A differenza di Gut-Behrami, sta pensando di partecipare a meno discipline verso la fine della sua carriera. Già quest'inverno rinuncerà a tutte le gare di discesa libera.

«Negli ultimi anni ho sempre pensato che quando avrei smesso, lo avrei fatto completamente. Ma ora sto pensando a cosa succederebbe se seguissi un piano più conservativo, con meno discipline», spiega Shiffrin.

«Questo mi darebbe più tempo per scoprire altre cose nella vita. Ci sono alcune opzioni per il futuro, ma me ne occuperò un po' più avanti».