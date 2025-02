Ecco perché la tragica morte in pista di Ulrike Maier segnò il presente dello sci

I commissari di percorso e i medici soccorrono Ulrike Maier ini occasione della discesa libera di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen. La Maier morì sul luogo dell'incidente a causa della rottura del collo. Era il 29 gennaio 1994. Keystone

La pista femminile dei Campionati mondiali di sci del 2025 a Saalbach-Hinterglemm è intitolata a Ulrike Maier. È il luogo in cui l'austriaca ha difeso il suo titolo mondiale del 1991 nel super-G e ha conquistato l'argento nello slalom gigante. La Maier morì in un incidente nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen nel 1994.

Ciò che accadde il 29 gennaio 1994 durante la discesa di Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen è impresso nella memoria di ogni appassionato di sci.

In quel cupo sabato di gennaio di 31 anni fa, Ulrike «Ulli» Maier entrò in gara con il pettorale numero 32. Alle 13:58 uscì dal cancelletto di partenza senza grandi ambizioni in quanto la discesa libera non era la sua disciplina preferita.

Un minuto e mezzo dopo, accade il disastro. All'austriaca, che voleva ritirarsi a fine stagione per avere più tempo da dedicare alla figlia Melanie di quattro anni, s'incurvò lo sci destro poco prima dell'arrivo che si bloccò nella neve.

Stava viaggiando a circa 105 km/h quando si schiantò a tutta forza sulla superficie dura per poi andare a cozzare contro un cuneo di neve coperto di balle di paglia.

La forza dell'impatto e la rotazione del corpo spostarono la sua colonna vertebrale cervicale di quattro centimetri, recidendo il midollo spinale e lacerando entrambe le arterie del collo.

Ulli non ebbe alcuna possibilità di sopravvivere: morì all'istante. Due ore e mezza dopo l'incidente, fu dichiarata la morte cerebrale presso la clinica di Murnau.

Il taglio fatale di Ulrike Maier. Keystone

I successi di Ulrike Maier

Ulrike Maier, che oggi dà il nome al percorso femminile sullo Zwölferkogel, è stata una delle migliori sciatrici tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta.

Ai Campionati del Mondo del 1989, a Vail, ha conquistato l'oro nel super-G, anche se in precedenza non era mai salita sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Pochi giorni dopo la vittoria rivelò di essere incinta di tre mesi.

Quattro anni dopo, l'austriaca scrisse una favola dello sci ai Campionati del Mondo di Saalbach, a circa 45 minuti di auto da casa sua.

Dopo una pausa dovuta a un infortunio, tornò alla sua forma migliore in tempo utile per vincere l'argento nello slalom gigante e l'oro nel super-G, davanti alla piccola Melanie, al compagno Hubert Schweighofer e ai genitori.

Le immagini della raggiante campionessa mondiale con la figlia in braccio fecero il giro del mondo. Era il 29 gennaio 1991, esattamente tre anni prima della sua fatale caduta.

Ulrike Maier festeggia la sua vittoria nel super-G ai Campionati del Mondo del 1991 a Saalbach con la figlia Melanie e il marito Hubert Schweighofer. Keystone

Conseguenze ed eredità

Vale la pena ricordare che la sfortunata austriaca è ad oggi l'unica donna ad aver perso la vita su una pista di Coppa del Mondo.

All'indomani del tragico incidente, si è iniziato ad investire molto sulla sicurezza nello sci. Furono installate ovunque delle recinzioni di sicurezza, i segni blu sulla neve sostituirono le sterpaglie di pino e i caschi furono resi più sicuri. L'eredità di Maier risuona ancora oggi.