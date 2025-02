Loïc Meillard e Marco Odermatt agli ultimi Campionati del Mondo di Courchevel/Méribel nel 2023. KEYSTONE

La squadra svizzera può affrontare i Mondiali di sci di Saalbach con molta fiducia. Ha infatti tra le sue fila diversi atleti da podio, in tutte le discipline. Ecco di seguito una grande panoramica.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Molti sciatori svizzeri sono tra i favoriti ai Campionati del Mondo di sci di Saalbach.

Non sono solo le superstar come Marco Odermatt o Lara Gut-Behrami a sperare in una medaglia. Lo squadrone elvetico promette molte opportunità per la conquista del metallo più prezioso in tutte le discipline.

Scoprite quali atleti hanno una chance di medaglia e in quali discipline. Tutto questo nell'analisi di blue Sport. Mostra di più

I Campionati del Mondo di sci sono iniziati ieri, martedì 4 febbraio, con la prova a squadre. Le discipline classiche saranno invece in programma da giovedì.

Ma quali atleti svizzeri hanno buone possibilità di medaglie e in quali gare*? Di seguito ecco una grande panoramica redatta da blue Sport.

*La panoramica sui favoriti è disponibile solo per le discipline che sono incluse anche nel calendario della Coppa del Mondo. Quindi super-G, discesa libera, slalom gigante e slalom.

Super-G donne, giovedì 6 febbraio, ore 11.30

Gli assi nella manica per la Svizzera

1° nella classifica di disciplina Lara Gut-Behrami

La ticinese è la grande favorita per una medaglia nel Super-G dei Mondiali. La leader della Coppa del Mondo di disciplina è salita sul podio quattro volte in cinque super-G in questa stagione, ma ha ottenuto solo una vittoria e tre secondi posti.

8° nella classifica di disciplina Corinne Suter

A Cortina d'Ampezzo, in gennaio, Suter è salita sul gradino più basso del podio del super-G. Non risulta tra le grandi favorite.

Le favorite internazionali

Le due italiane Federica Brignone e Sofia Goggia sono difficili da battere in una buona giornata. Anche l'austriaca Cornelia Hütter ha vinto un super-G in questa stagione, così come l'americana Lauren Macuga. La norvegese Kaja Vickhoff Lie è spesso capace di andare a podio ed è sempre tra le prime.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Ester Ledecka (CZE)

🥈 Federica Brignone (ITA)

🥉 Kajsa Vickhoff Lie (NOR)

7° Lara Gut-Behrami (SUI)

12° Michelle Gisin (SUI)

19° Jasmina Suter (SUI)

Super-G uomini, venerdì 7 febbraio, ore 11:30

Gli assi nella manica per la Svizzera

1° nella classifica di disciplina Marco Odermatt

È il grande favorito per il titolo di campione del mondo. Ha vinto due super-G quest'inverno e un'altra volta è salito sul podio. Il 27enne di Buochs non ha ancora vinto una medaglia ai Mondiali nel super-G.

3° nella classifica di disciplina Stefan Rogentin

Quest'anno è arrivato 26esimo, 5o, 4o, 3o e... ancora 3o. Stefan Rogentin è in ascesa nel super-G, i risultati parlano a suo favore. Il grigionese sarà da tenere in considerazione anche a Saalbach. In carriera ha vinto in super-G nella finale di Coppa del Mondo dello scorso anno.

6° nella classifica di disciplina Franjo von Allmen

Ha vinto il super-G a Wengen e ha ottenuto ottime prestazioni anche a Bormio (6°) e Kitzbühel (4°). Con la sua leggerezza e la sua forma, tutto sembra essere possibile.

8° nella classifica di disciplina Alexis Monney

È il quarto svizzero andato a podio del super-G in questa stagione. Grazie al suo terzo posto a Bormio, probabilmente ruberà il posto a Justin Murisier. Quest'ultimo è stato più costante, ma senza un risultato di rilievo assoluto.

I favoriti internazionali

Vincent Kriechmayr è al secondo posto nella classifica di disciplina grazie a due secondi posti, ma l'austriaco si è infortunato a Wengen e difficilmente sarà in forma ai Mondiali di casa.

Il giovane norvegese Frederik Möller (4°, 4° e 1°) ha già lasciato il segno, così come l'italiano Mattia Casse, che ha una vittoria all'attivo.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Stefan Rogentin (SUI)

🥈 Loic Meillard (SUI)

🥉Arnaud Boisset (SUI)

5° Marco Odermatt (SUI)

8° Gino Caviezel (SUI)

Discesa libera donne, sabato 8 febbraio, ore 11.30

Gli assi nella manica per la Svizzera

4° nella classifica di disciplina Lara Gut-Behrami

In questa stagione, Lara non è ancora riuscita a raggiungere il 100% dei suoi risultati nella discesa libera. I suoi migliori risultati finora sono stati il 3°, 4° e il 5° posto. La 33enne ha già vinto due volte il bronzo e una volta l'argento nelle gare di discesa libera dei Campionati del Mondo. L'unica medaglia che le manca è dunque proprio l'oro...

8° nella classifica di disciplina Corinne Suter

Finora l'inverno di Corinne è stato all'insegna del miglioramento nella discesa libera. Il momento più importante è stato il terzo posto a Garmisch-Partenkirchen. Ha già vinto l'oro olimpico e mondiale nella disciplina suprema e sappiamo che è pronta quando serve.

13° nella classifica di disciplina Malorie Blanc

Nella sua prima discesa di Coppa del Mondo, la Blanc ha ottenuto un sensazionale secondo posto a St. Anton. Naturalmente, questo la pone tra le favorite per i Campionati del Mondo. Ma le aspettative nei confronti della 21enne non devono essere troppo alte.

Le favorite internazionali

L'oro probabilmente andrà solo all'Italia. Se Sofia Goggia taglia il traguardo senza commettere errori gravi, la medaglia è praticamente garantita.

Ma la Penisola ha una nuova regina della discesa libera: Federica Brignone. A 33 anni, la milanese ha vinto le sue prime due gare di quest'inverno e guida la classifica di disciplina.

Anche Conny Hütter conta una vittoria stagionale in discesa.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Cornelia Hütter (AUT)

🥈Ilka Stuhec (SLO)

🥉Nicol Delago (ITA)

7° Michelle Gisin (SUI)

15° Priska Nufer (SUI)

17ª Lara Gut-Behrami (SUI)

Discesa libera maschile, domenica 9 febbraio, ore 11.30

Gli assi nella manica per la Svizzera

1° nella classifica di disciplina Marco Odermatt

Odi guida la classifica di discesa grazie a due vittorie. Oltre a queste, c'è stato anche un secondo posto. Non ha raggiunto il suo grande obiettivo stagionale, la vittoria a Kitzbühel. Farà dunque di tutto per difendere il suo titolo ai Campionati del Mondo.

2° nella classifica di disciplina Franjo von Allmen

La grande sorpresa della stagione. Ha ottenuto tre secondi posti in cinque gare di discesa. Il suo più grande rivale in discesa è il collega del Canton Nidvaldo.

4° nella classifica di disciplina Justin Murisier

Murisier ha vinto la prima discesa della stagione a Beaver Creek, conquistando così la prima vittoria in Coppa del Mondo della sua carriera all'età di 32 anni. Da allora, le cose non sono andate così bene. Ha però una certezza: se funziona, tutto è possibile.

5° nella classifica di disciplina Alexis Monney

Il quarto svizzero nella top 5 della classifica di discesa. Anche lui ha già vinto una discesa libera, a Bormio. Ha anche dimostrato di potersi quasi ripetere, con il secondo posto sulla Streif di Kitzbühel. È incredibile che il friburghese sia solo il quarto miglior discesista svizzero con un primo e un secondo posto. Che lusso!

I favoriti internazionali

Con due terzi posti e risultati generalmente solidi, Miha Hrobat è probabilmente la più grande minaccia per gli svizzeri. Con la sua vittoria a Kitzbühel, anche James Crawford si è piazzato tra i favoriti. Il suo connazionale canadese Cameron Alexander ha brillato con due podi finora.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

La gara è stata annullata a causa del maltempo.

Slalom gigante donne, giovedì 13 febbraio, 09:45/13:15

Gli assi nella manica per la Svizzera

8° nella classifica di disciplina Lara Gut-Behrami

La ticinese non ha potuto prendere il via a Sölden, poi ha fatto segnare da un 13esimo, un 9°, un 6° e un 2° posto nello slalom gigante, il che significa che l'attuale vincitrice della Coppa del Mondo, nel corso dell'inverno, è stata capace di migliorare sempre più in gigante. Non c'è nulla che le impedisca di vincere una medaglia.

9° nella classifica di disciplina Camille Rast

A Killington, Camille è salita sul podio nello slalom gigante. Per il resto, ha fatto vedere molte gare solide, senza ulteriori colpi di scena al vertice. Ha nelle sue corde la possibilità di ottenere una medaglia in questa disciplina.

Le favorite internazionali

Alice Robinson guida la classifica della disciplina. È salita sul podio quattro volte in cinque gare ed è stata eliminata una volta. Recentemente, a Plan de Corones, è salita sul gradino più alto del podio. Gli altri quattro slalom giganti sono stati vinti dalla svedese Sara Hector o dall'italiana Federica Brignone.

Il record dell'italiana è particolarmente interessante: cinque gare, tre ritiri, due vittorie. Un anno fa ha vinto anche la prova principale di Saalbach con un vantaggio di 1,36 secondi. Anche le due giovani Lara Colturi (ALB) e Zrinka Ljutic (CRO) hanno la possibilità di andare sul podio.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Federica Brignone (ITA)

🥈 Alice Robinson (NZL)

🥉 Thea Louise Stjernesund (NOR)

10° Lara Gut-Behrami (SUI)

14° Michelle Gisin (SUI)

15° Camille Rast (SUI)

Slalom gigante uomini, venerdì 14 febbraio, 09:45/13:15

Gli assi nella manica per la Svizzera

1° nella classifica di disciplina Marco Odermatt

Dal marzo 2021, Marco Odermatt è salito sul podio in ogni slalom gigante in cui ha gareggiato. 33 slalom giganti, 24 vittorie, tre secondi posti, tre terzi posti e tre eliminazioni. Logicamente, il leader della disciplina si presenta allo slalom gigante dei Mondiali come il grande favorito.

6° nella classifica di disciplina Loïc Meillard

All'inizio della stagione, un infortunio alla schiena (rottura dell'involucro del disco intervertebrale) gli ha causato problemi, soprattutto nello slalom gigante. Ha dovuto rinunciare a Sölden, ma poi è migliorato sempre di più e ha festeggiato il suo primo podio ad Adelboden con il secondo posto dietro a Odermatt.

A Schladming è arrivato a un solo centesimo di secondo dal terzo posto. Meillard è uno da tenere in considerazione in gigante.

8° nella classifica di disciplina Thomas Tumler

Tumler, nel gigante di Beaver Creek, ha ottenuto la sua prima vittoria ai massimi livelli all'età di 35 anni. Per il resto, la sua stagione è stata piuttosto altalenante, senza altri podi. Ha bisogno di un exploit ai Campionati del Mondo per vincere una medaglia.

I favoriti internazionali

L'elenco dei possibili candidati al podio è lungo. I norvegesi Alexander Steen Olsen (vittorie a Sölden e Schladming) e Henrik Kristoffersen (due secondi posti) sono i maggiori contendenti sulla carta.

Ma anche Lucas Pinheiro Braathen, Zan Kranjec, Patrick Feuerstein, Stefan Brennsteiner, Leo Anguenot e Luca de Aliprandini sono saliti sul podio in questa stagione.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Loïc Meillard (SUI)

🥈 Joan Verdu (AND)

🥉 Thomas Tumler (SUI)

6. Gino Caviezel (SUI)

Eliminato: Marco Odermatt (SUI)

Slalom donne, sabato 15 febbraio, ore 09:45/13:15

Gli assi nella manica per la Svizzera

1° nella classifica di disciplina Camille Rast

Rast coronerà il suo inverno da sogno con una medaglia ai Mondiali? La costanza della sciatrice vallesana è impressionante: si è piazzata tra le prime 5 in tutti e sette gli slalom di quest'inverno, vincendo a Killington e a Flachau e conquistando il terzo posto a Gurgl. È in testa alla classifica di disciplina e si candida con merito a una medaglia in slalom.

3° nella classifica di disciplina Wendy Holdener

Wendy non ha ancora vinto in questa stagione. L'atleta svizzera ci è andata vicina una volta, conquistando il secondo posto, per ben tre volte. La carriera di Holdener nello slalom è caratterizzata dal fatto che spesso non riesce ad arrivare in cima al podio.

In carriera ha ottenuto 38 podi in Coppa del Mondo, ma solo due vittorie. Inoltre, non ha mai vinto l'oro nello slalom ai Campionati del Mondo (argento nel 2017) o alle Olimpiadi (argento nel 2018 e bronzo nel 2022). Forse può fare il grande colpo a Saalbach. La forma è quella giusta.

7° nella classifica di disciplina Melanie Meillard

In questa stagione è una versione leggermente più lenta di Camille Rast. Si è piazzata tra le prime 10 in tutti e sette gli slalom, ma mai è salita sul podio. Tre quinti posti sono i suoi migliori risultati finora. Riuscirà a fare meglio ai Campionati del Mondo?

Le favorite internazionali

Mikaela Shiffrin ha fatto il suo ritorno a Courchevel dopo una lunga pausa per infortunio. L'americana ha comunque faticato e ha concluso al 10° posto, con un ritardo di oltre due secondi, ma Shiffrin è Shiffrin. La sciatrice di maggior successo della storia è sempre una delle favorite.

Tuttavia, la 21enne croata Zrinka Ljutic è probabilmente la favorita per l'oro, avendo vinto tre degli ultimi quattro slalom. Le altre sono Lena Dürr (3 podi) e Katharina Liensberger, Sara Hector e Anna Swenn-Larsson, che si sono classificate due volte tra le prime tre.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Mikaela Shiffrin (USA)

🥈 Mina Fürst Holtmann (NOR)

🥉 Anna Swenn-Larsson (SWE)

8° Camille Rast (SUI)

10ª Michelle Gisin (SUI)

Eliminata: Melanie Meillard

Slalom uomini, domenica 16 febbraio, ore 09:45/13:15

Gli assi nella manica per la Svizzera

3° nella classifica di disciplina Loïc Meillard

Meillard ha conquistato quattro podi in questa stagione, l'unica cosa che gli manca è la vittoria. I Campionati del Mondo sarebbero il momento perfetto per farlo.

11° nella classifica di disciplina Tanguy Nef

Gli esperti concordano: il podio di Tanguy Nef è atteso da tempo. Ci è già andato vicino in questa stagione. Spesso si ha la sensazione che avrebbe potuto rischiare di più. Ai Campionati del Mondo il ginevrino darà sicuramente il massimo.

14° nella classifica di disciplina Daniel Yule

Non è ancora stato l'inverno di Daniel Yule. Lo svizzero, già vincitore per sette volte nella disciplina in Coppa del Mondo, non è ancora salito sul podio quest'inverno. L'esperienza c'è, la forma meno: basterà per una medaglia ai Mondiali?

I favoriti internazionali

Da anni lo slalom maschile è probabilmente la disciplina più equilibrata della Coppa del Mondo. Ci sono molti favoriti, il maggiore è sicuramente Clément Noël, che ha quattro vittorie a suo nome in questa stagione, ma anche tre uscite anzitempo.

La Norvegia ha un'intera armata di pretendenti al podio: il leader della Coppa del Mondo di slalom è Henrik Kristoffersen, che vanta già quattro podi, così come il suo connazionale Atle Lie McGrath. Timon Haugan è un altro norvegese (due vittorie) capace di tutto.

I risultati della finale di Coppa del Mondo a Saalbach 2024

🥇 Timon Haugan (NOR)

🥈 Manuel Feller (AUT)

🥉 Linus Strasser (GER)

4° Loïc Meillard (SUI)

6° Marc Rochat (SUI)

14° Luca Aerni (SUI)

16° Daniel Yule (SUI)

Eliminato: Lenz Hächler (SUI)

Video di approfondimento

Il ritratto di Lara Gut-Behrami 30.01.2025