Elian Lehto in terapia intensiva dopo una violenta caduta in allenamento

Momenti di forte apprensione nella seconda prova cronometrata di discesa libera a Garmisch, ultimo test prima delle gare di Coppa del mondo in programma nel fine settimana. Diversi atleti sono caduti lungo il tracciato e uno di loro è stato trasportato in ospedale in elicottero. Sul piano sportivo, ottimo secondo posto per Alexis Monney.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella seconda prova di discesa libera a Garmisch diversi atleti sono caduti.

A destare maggiore preoccupazione è stato l’incidente del finlandese Elian Lehto, finito contro le reti di protezione e ricoverato in terapia intensiva dopo il trasporto in elicottero.

Secondo la Kronen Zeitung, le prime diagnosi parlano di un possibile collasso polmonare.

Sul piano sportivo il miglior tempo è stato di Mattia Casse, con lo svizzero Alexis Monney secondo a soli quattro centesimi. Mostra di più

La giornata si è accesa fin dalle prime battute. Giovanni Franzoni è caduto pochi secondi dopo il via: il giovane azzurro ha perso uno sci ed è finito sulla neve. Fortunatamente è rimasto illeso e ha potuto rassicurare subito sulle proprie condizioni.

Ben più grave l’incidente che ha coinvolto Elian Lehto. Il finlandese, che si allena con la squadra svizzera, ha perso il controllo nella sezione denominata «Hölle», in una curva a destra, andando a sbattere ad alta velocità contro le reti di protezione.

Dopo le prime cure sul posto, il 25enne è stato elitrasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Al momento non sono noti dettagli ufficiali sull’entità delle lesioni.

Secondo quanto riportato dalla Kronen Zeitung, le prime diagnosi farebbero però pensare a un possibile collasso polmonare.

Un legame stretto con la Svizzera

L’incidente ha inevitabilmente colpito anche l’ambiente di Swiss-Ski. Da circa quattro anni Lehto si allena nell’ambito di una collaborazione con il team svizzero della velocità.

In un’intervista a blue Sport, il finlandese aveva raccontato di sentirsi «adottato come un figlio» dagli svizzeri. Condivide spesso la stanza con Alexis Monney e parla di amicizie strette e di un’atmosfera di squadra molto positiva, nonostante le differenze culturali.

Lehto ha debuttato in Coppa del Mondo nel dicembre del 2018, in occasione del gigante di Saalbach, e nel 2025 ha conquistato diversi piazzamenti nella top 10 in Coppa del mondo. Malgrado abbia appena 25 anni, è considerato il discesista finlandese di maggior successo di sempre.

Monney in testa

Nello stesso tratto è caduto anche Nils Alphand. Come comunicato dalla federazione francese, il transalpino ha riportato contusioni alla spalla e alle costole.

Entrambi gli incidenti hanno causato lunghe interruzioni della prova.

Sul piano cronometrico il più veloce è stato Mattia Casse. Alle sue spalle si è inserito Monney, staccato di appena 4 centesimi. Terzo posto per Nils Allegre a 15 centesimi.

La discesa è in programma sabato alle 11.45, mentre domenica, alla stessa ora, si disputerà il Super-G.

L'intervista realizzata da blue Sport a Elian Lehto il 21 gennaio (in inglese, sottotitoli in francese):