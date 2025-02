Lara Gut-Behrami ha chiuso al 12esimo tempo nella combinata a squadre. KEYSTONE

Servirà un miracolo alla Svizzera per centrare una medaglia nella combinata a squadre femminile.

SwissTXT, Alessia Moneghini Swisstxt

Nella prima manche di discesa, la Svizzera ha visto le proprie rappresentanti offrire una prova piuttosto opaca.

La migliore elvetica a Saalbach è stata Corinne Suter, che ha chiuso in nona posizione a 1”04 dalla leader, l’americana Lauren Macuga (1’41”60). Dietro gli USA sono giunte la Germania con Emma Aicher (+0”23) e l’Austria con Mirjam Puchner (+0”28).

Lara Gut-Behrami dal canto suo ha chiuso con il 12esimo tempo con un ritardo di 1’29” e servirà dunque un vero e proprio miracolo in slalom da parte di Wendy Holdener per centrare una medaglia, come pure a Camille Rast, in coppia con Suter. Molto più lontane Priska Ming-Nufer (in duo con Eliane Christen) e Malorie Blanc (in coppia con Mélanie Meillard).