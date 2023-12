Gregor Deschwanden KEY

Deschwanden ha dato soddisfazione al pubblico presente al primo concorso casalingo di Engelberg, conquistando l'ottavo posto.

Incoraggiante prova anche per Peier, che ha confermato il 18o rango del primo salto. Non si sono qualificati invece per la seconda manche Ammann (32o) e Imhof (45o). A trionfare è stato Paschke, al primo successo in carriera in CdM. Il tedesco è stato autore di una grande rimonta dal sesto posto. Il 33enne ha approfittato anche della controprestazione dei primi due della prima manche, Wellinger e Haybock, finiti al 12o e 10o rango.

Swisstxt