Justin Murisier, una prima vittoria come risarcimento Gioia pura giustificata: Justin Murisier dopo la sua prima vittoria in Coppa del Mondo Immagine: Keystone Il duo svizzero di successo: Marco Odermatt (a sinistra) e Justin Murisier Immagine: Keystone La foto d'obbligo a Beaver Creek con l'aquila: Justin Murisier (al centro), affiancato da Marco Odermatt (a sinistra) e Miha Hrobat Immagine: Keystone La delegazione svizzera ha molti motivi per festeggiare subito dopo la prima discesa di Coppa del Mondo dell'inverno Immagine: Keystone Justin Murisier alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo Immagine: Keystone Marco Odermatt può vivere benissimo il secondo posto dietro al suo compagno di squadra Immagine: Keystone Justin Murisier, una prima vittoria come risarcimento Gioia pura giustificata: Justin Murisier dopo la sua prima vittoria in Coppa del Mondo Immagine: Keystone Il duo svizzero di successo: Marco Odermatt (a sinistra) e Justin Murisier Immagine: Keystone La foto d'obbligo a Beaver Creek con l'aquila: Justin Murisier (al centro), affiancato da Marco Odermatt (a sinistra) e Miha Hrobat Immagine: Keystone La delegazione svizzera ha molti motivi per festeggiare subito dopo la prima discesa di Coppa del Mondo dell'inverno Immagine: Keystone Justin Murisier alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo Immagine: Keystone Marco Odermatt può vivere benissimo il secondo posto dietro al suo compagno di squadra Immagine: Keystone

Justin Murisier mette a segno un grande colpo nella prima discesa libera di Coppa del Mondo dell'inverno. Il vallesano vince a Beaver Creek, in Colorado, davanti al compagno Marco Odermatt. La vittoria in prima assoluta è una bella soddisfazione.

ber, sda, tbz Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Justin Murisier vince per la prima volta in carriera una discesa libera di Coppa del Mondo a Beaver Creek.

Dopo la gara, il 32enne, che ha una lunga storia di sofferenze, tra cui tre rotture del legamento crociato, ha le lacrime agli occhi.

Anche il compagno di squadra Marco Odermatt è felice per Murisier. Mostra di più

Nella seconda metà della scorsa stagione, la discesa libera è stata soprattutto un duello tra Odermatt e Cyprien Sarrazin.

Anche questa volta c'è stato un duello, anche se interno, che Murisier ha vinto contro Odermatt per due decimi di secondo.

«È difficile tenere sotto controllo le mie emozioni in questo momento», ha detto Murisier con le lacrime agli occhi nella zona di arrivo della pista Birds of Prey. «È semplicemente bellissimo, ancora più bello di quanto potessi immaginare».

Odermatt avrebbe naturalmente voluto essere all'altezza del suo ruolo di favorito. «Ma se devo arrivare secondo, allora meglio dietro a un collega, uno come Justin, che merita questo successo dopo la sua incredibile storia di sofferenza».

La spessa cartella clinica

La vittoria di Murisier è stata conquistata da una persona che ha dovuto familiarizzare con il lato oscuro della sua professione, che si è mossa per lo più nell'ombra di altri e la cui cartella clinica è molto più corposa del suo curriculum di successi sportivi, che comprende un podio in Coppa del Mondo fino ad oggi.

Quattro anni fa è arrivato terzo nello slalom gigante in Alta Badia.

«È incredibile. È valsa la pena aspettare, soffrire e lottare sempre», ha dichiarato Murisier dopo la vittoria in un'intervista a SRF. «Una settimana fa a Copper ero ancora così lento che pensavo di poter smettere di sciare».

Lacrime di gioia o di champagne? Justin Murisier (a destra) ha in mente qualcosa. KEYSTONE

La sfortuna ha fatto il suo corso tredici anni fa, a settembre, e la prima delle tre rotture del legamento crociato del ginocchio destro è stata la peggiore di tante esperienze dolorose. È successo mentre giocava a calcio durante una vacanza a Zermatt.

Il secondo colpo basso non tardò ad arrivare. Undici mesi dopo, Murisier era di nuovo fuori gioco per lo stesso infortunio, dopo un incidente durante la preparazione a Ushuaia, nel sud dell'Argentina.

Di conseguenza, è stato lontano dai circuiti di gara per due stagioni consecutive. Infine, sei anni fa, la strega dell'infortunio ha colpito di nuovo nello stesso punto durante il campo di allenamento a Ohau, in Nuova Zelanda.

Un momento di paura anche questo giovedì

Anche il ginocchio destro di Murisier lo ha tenuto impegnato lo scorso giugno. Le tre lacerazioni del legamento crociato avevano causato escrescenze ossee che avevano richiesto un'artroscopia.

L'operazione ha impedito al vallesano di acquisire lo slancio necessario per la nuova stagione a Ushuaia e Portillo in Cile. Murisier ha dichiarato di non essere riuscito a completare una sola corsa senza dolore.

Anche nell'immediata preparazione della discesa di venerdì, Murisier ha avuto un momento di paura. Durante il primo allenamento si è lussato la spalla sinistra, che fortunatamente si è raddrizzata da sola. Anche questi problemi non sono una novità, ha riferito lo sciatore, da tempo sofferente.

La meritata ricompensa

E ora questo: questo giorno, il suo giorno, che Murisier ha tanto desiderato e che si era guadagnato come nessun altro.

Questa vittoria è sinonimo di ricompensa, di perseveranza, di uno spirito combattivo senza fine, di una fiducia nelle proprie capacità che non viene mai meno nemmeno dopo le battute d'arresto e della costante speranza di una svolta in meglio.

Justin Murisier (a destra) e Marco Odermatt vengono festeggiati dalla squadra svizzera dopo la doppia vittoria. KEYSTONE

Murisier è finalmente arrivato dove probabilmente sarebbe arrivato molto prima senza i suoi numerosi infortuni. All'inizio della sua carriera, sembrava solo una questione di tempo prima della sua svolta, della sua marcia verso il vertice.

A quell'età, il talentuoso sciatore era più avanti nel suo sviluppo rispetto a Marcel Hirscher o Alexis Pinturault, per esempio. Il francese ha ricordato come guardava al Vallesano a quei tempi.

In questa giornata speciale a Beaver Creek, non sono stati solo l'austriaco, che sta recuperando da una lacerazione del legamento crociato, e Pinturault, che probabilmente tornerà sulle piste solo questo fine settimana nello slalom gigante dopo aver recuperato da una lacerazione del legamento crociato, a guardare Murisier.

Per la prima volta, il grande palcoscenico è appartenuto a lui, che ha dovuto compiere quasi 33 anni per assaporare finalmente questa sensazione. Non sarà l'ultima volta. Murisier sembra pronto, anche per altri duelli con il suo compagno Odermatt.