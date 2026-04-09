Vedran Pavlek (qui nel 2018 a Zagabria) è al centro di un'oscura vicenda di corruzione. imago/Eibner Europa

Vedran Pavlek, ex direttore della squadra nazionale croata di sci alpino, è al centro di un vasto scandalo legato alla corruzione all'interno della federazione del Paese balcanico.

Redazione blue News Nicolas Larchevêque

Il Circo Bianco è scosso da diverse settimane da un vasto affare di corruzione all'interno della Federazione sciistica croata (HSS).

Come riportato da diversi media, l'ufficio per la lotta alla corruzione e al crimine organizzato croato (USKOK) ha aperto un'indagine contro Vedran Pavlek a marzo.

L'ex sciatore (52 anni) è accusato di essere al centro di una rete criminale che avrebbe sottratto all'HSS non meno di 30 milioni di euro negli ultimi dieci anni.

Secondo la stampa, tra cui i media croati «24sata» e «Jutarnji list», per anni sono state emesse fatture false a società fittizie con sede in diversi Paesi europei, tra cui la Svizzera, utilizzate per riciclare il denaro.

Non in fuga, ma in vacanza?

Pavlek, che era stato direttore della squadra nazionale dalla fine degli anni '90, si è dimesso in seguito a queste rivelazioni. Dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina, sarebbe fuggito a Dubai prima di transitare per la Russia e poi essere localizzato a Istanbul.

In seguito all'emissione di un mandato di arresto internazionale da parte dell'Interpol, l'ex dirigente è ora in attesa di essere estradato nel suo Paese dalla Turchia, come riportato da «Jutarnji list».

Secondo il suo avvocato, Pavlek non era in fuga, ma semplicemente in vacanza. Altre cinque persone legate alla Federazione sciistica croata sono sospettate e sarebbero state arrestate.

Pavlek, che contesta queste accuse, ha rappresentato la Croazia a tre Giochi Olimpici (1992, 1994 e 1998).

Dopo il ritiro dallo sport, è diventato una delle figure più influenti nella scena dello sci alpino del suo Paese, contribuendo in modo determinante all'emergere di stelle come Ivica e Janica Kostelić.

È stato anche direttore delle gare di Zagabria, ritirate dal calendario della Coppa del Mondo nel 2023.