Beda Klee KEY

Per la prima volta in stagione una prova di Coppa del Mondo in campo maschile non è stata vinta da un atleta norvegese.

A firmare l'exploit ci ha pensato a Minneapolis il beniamino di casa Gus Schumacher, mai salito sul podio prima in CdM, impostosi nella 10km a stile libero. Lo statunitense ha preceduto sul traguardo tre norvegesi, mentre il migliore tra gli elvetici è stato Beda Klee. In campo femminile ha invece concesso il bis Jonna Sundling, già vittoriosa nello sprint di sabato. Poco gloria per le rossocrociate, con Désiree Steiner piazzatasi al 27o posto.

Swisstxt