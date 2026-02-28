  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Faehndrich terza nello sprint a Falun

Swisstxt

28.2.2026 - 17:30

Reduce dall'argento olimpico nello sprint a squadre, la fondista svizzera Nadine Faehndrich conquista il terzo posto nello sprint a Falun (foto d'archivio).
Reduce dall'argento olimpico nello sprint a squadre, la fondista svizzera Nadine Faehndrich conquista il terzo posto nello sprint a Falun (foto d'archivio).
KEYSTONE

Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi Nadine Faehndrich ha ottenuto un ottimo terzo posto nello sprint di Falun.

SwissTXT

28.02.2026, 17:30

28.02.2026, 17:38

La specialista lucernese, salita sul podio per la 27a volta in carriera, è arrivata in finale come lucky loser, ma ha saputo alzare il suo livello battendo al fotofinish la tedesca Coletta Rydzek.

Il successo è andato alla svedese Linn Svahn, che ha superato di poco la norvegese Kristine Skistad.

In campo maschile ha dominato l'inarrivabile Johannes Klaebo, che ha trionfato davanti a Lars Heggen e Benjamin Moser. Bel quinto posto per Janik Riebli.

