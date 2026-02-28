Reduce dall'argento olimpico nello sprint a squadre, la fondista svizzera Nadine Faehndrich conquista il terzo posto nello sprint a Falun (foto d'archivio). KEYSTONE

Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi Nadine Faehndrich ha ottenuto un ottimo terzo posto nello sprint di Falun.

SwissTXT Swisstxt

La specialista lucernese, salita sul podio per la 27a volta in carriera, è arrivata in finale come lucky loser, ma ha saputo alzare il suo livello battendo al fotofinish la tedesca Coletta Rydzek.

Il successo è andato alla svedese Linn Svahn, che ha superato di poco la norvegese Kristine Skistad.

In campo maschile ha dominato l'inarrivabile Johannes Klaebo, che ha trionfato davanti a Lars Heggen e Benjamin Moser. Bel quinto posto per Janik Riebli.