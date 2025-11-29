  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Faehndrich quinta nello sprint di Ruka

Swisstxt

29.11.2025 - 13:25

fAHENDRICH
fAHENDRICH
freshfocus

Assente venerdì nella gara che ha dato il via alla Coppa del Mondo di fondo, Nadine Faehndrich ha inaugurato la sua stagione con un quinto posto nello sprint a tecnica classica di Ruka.

SwissTXT

29.11.2025, 13:25

29.11.2025, 13:46

Solo un'incertezza sull'ultima salita ha impedito alla 30enne di contendere il successo alla norvegese Skistad e un posto sul podio alle svedesi Sundling e Dahlqvist. Eliminate al 1o turno invece Anja Weber e Lea Fischer.

In campo maschile nessun elvetico è riuscito ad accedere alle semifinali, con il successo che è andato al solito Johannes Klaebo, primo di un podio tutto norvegese.

