fAHENDRICH freshfocus

Assente venerdì nella gara che ha dato il via alla Coppa del Mondo di fondo, Nadine Faehndrich ha inaugurato la sua stagione con un quinto posto nello sprint a tecnica classica di Ruka.

SwissTXT Swisstxt

Solo un'incertezza sull'ultima salita ha impedito alla 30enne di contendere il successo alla norvegese Skistad e un posto sul podio alle svedesi Sundling e Dahlqvist. Eliminate al 1o turno invece Anja Weber e Lea Fischer.

In campo maschile nessun elvetico è riuscito ad accedere alle semifinali, con il successo che è andato al solito Johannes Klaebo, primo di un podio tutto norvegese.