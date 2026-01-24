Faehndrich 3a a Goms Keystone

Lo sprint di Coppa del Mondo nella pista vallesana di Goms ha visto Faehndrich chiudere in terza posizione grazie a un’incredibile rimonta.

SwissTXT Swisstxt

Nella finale la rossocrociata non ha tenuto il passo delle avversarie, ma nelle ultime battute è riuscita a recuperarle.

L'elvetica ha poi terminato a soli 0"26 dalla vincitrice Svahn e a 0"14 dalla seconda classificata Gimmler.

Tra gli uomini Riebli, Isai Naeff e Noe Naeff si sono tutti fermati ai quarti di finale. L’atto conclusivo è stato poi dominato dal norvegese Klaebo seguito da Schumacher secondo e Anger in terza piazza.