  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sci di fondo Faendrich regala alla Svizzera il primo podio stagionale

Swisstxt

13.12.2025 - 18:00

Ottima prestazione per Nadine Faendrich
Ottima prestazione per Nadine Faendrich
KEY

È arrivato sulle nevi di casa il primo podio stagionale svizzero nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

SwissTXT

13.12.2025, 18:00

13.12.2025, 18:22

A conquistarlo è stata Nadine Faehndrich, che si è classificata al terzo posto nello sprint di Davos. La vittoria è andata alla svedese Jonna Sundling, la quale ha preceduto la norvegese Matilde Myhrvold.

L'altra elvetica Anja Weber è invece giunta decima. Tra gli uomini le speranze rossocrociate erano riposte in Janik Riebli, uscito di scena nelle semifinali raggiunte da lucky loser. Out a sopresa già nei quarti Johannes Klaebo, si è imposto il francese Lucas Chanavat.

I più letti

Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Sabrina Ferilli replica alle voci sui 115mila euro spesi a Parigi in una settimana
Un telescopio sovietico in rovina in Armenia
Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»

Altre notizie

Cattive notizie. Dopo la brutta caduta, Michelle Gisin dovrà operare anche il ginocchio

Cattive notizieDopo la brutta caduta, Michelle Gisin dovrà operare anche il ginocchio

Tripletta in Val d'Isère. Odermatt: «Dopo l'errore non pensavo di arrivare sul podio»

Tripletta in Val d'IsèreOdermatt: «Dopo l'errore non pensavo di arrivare sul podio»

Lo rivela a blue News. Lindsey Vonn: «Roger Federer mi ha scritto e si è congratulato con me»

Lo rivela a blue NewsLindsey Vonn: «Roger Federer mi ha scritto e si è congratulato con me»