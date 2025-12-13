Ottima prestazione per Nadine Faendrich KEY

È arrivato sulle nevi di casa il primo podio stagionale svizzero nella Coppa del Mondo di sci di fondo.

A conquistarlo è stata Nadine Faehndrich, che si è classificata al terzo posto nello sprint di Davos. La vittoria è andata alla svedese Jonna Sundling, la quale ha preceduto la norvegese Matilde Myhrvold.

L'altra elvetica Anja Weber è invece giunta decima. Tra gli uomini le speranze rossocrociate erano riposte in Janik Riebli, uscito di scena nelle semifinali raggiunte da lucky loser. Out a sopresa già nei quarti Johannes Klaebo, si è imposto il francese Lucas Chanavat.