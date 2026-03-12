Nadine Fähndrich Imago

Per la quinta volta in stagione Nadine Faehndrich è salita sul podio in Coppa del Mondo.

SwissTXT Swisstxt

La lucernese ha riscattato alla grande la parziale delusione di Lahti, cogliendo il terzo posto nello sprint di Drammen alle spalle della svedese Jonna Sundling. Sorpresa in campo maschile dove non ha vinto Johannes Klaebo. Imbattuto da inizio gennaio, il norvegese è rimasto coinvolto in una caduta durante le semifinali, capolinea anche del cammino dell’elvetico Noe Naeff. Nella finalissima a spuntarla è stato il norvegese Ansgar Evensen davanti al ceco Jiri Tuz.