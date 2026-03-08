  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Milano Cortina 2026 Seconda medaglia elvetica alle paralimpiadi, bronzo per lo snowboarder Fahrni

Swisstxt

8.3.2026 - 13:56

Aron Fahrni, giunto terzo nello snowboard cross maschile categoria disabilità agli arti superiori.
Aron Fahrni, giunto terzo nello snowboard cross maschile categoria disabilità agli arti superiori.
KEYSTONE

Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina e seconda medaglia per la Svizzera!

SwissTXT

08.03.2026, 13:56

08.03.2026, 14:39

A conquistarla è stato Aron Fahrni, giunto terzo nello snowboard cross maschile categoria disabilità agli arti superiori.

Nella finale il 27enne rossocrociato non è partito benissimo, ma ha poi approfittato dell’errore del cinese Pengyao Wang per salire sul podio. Oro e argento sono andati ad altri due cinesi, Lijia Ji e Yonggang Zhu.

L’elvetico Luca Tavasci ha chiuso al 15esimo posto nel biathlon categoria in piedi. Ad imporsi è stato il cinese Jiayun Cai.

I più letti

Per la maggioranza dei Cantoni 200 franchi non bastano, bocciata l'iniziativa SSR
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
«Gli Emirati attaccano per la prima volta in Iran» - Il SIC mette in guardia da attentati in Svizzera
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

Altre notizie

Coppa del Mondo di sci. Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora per un solo centesimo

Coppa del Mondo di sciAtle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora per un solo centesimo

Super G in Val di Fassa. Malorie Blanc fuori dal podio, ma per lei la miglior prestazione post-olimpica

Super G in Val di FassaMalorie Blanc fuori dal podio, ma per lei la miglior prestazione post-olimpica

42km da Maloja a S-Chanf. Due svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese

42km da Maloja a S-ChanfDue svizzeri sul podio della 56a edizione della Maratona engadinese