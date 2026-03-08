Aron Fahrni, giunto terzo nello snowboard cross maschile categoria disabilità agli arti superiori. KEYSTONE

Seconda giornata di gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina e seconda medaglia per la Svizzera!

SwissTXT Swisstxt

A conquistarla è stato Aron Fahrni, giunto terzo nello snowboard cross maschile categoria disabilità agli arti superiori.

Nella finale il 27enne rossocrociato non è partito benissimo, ma ha poi approfittato dell’errore del cinese Pengyao Wang per salire sul podio. Oro e argento sono andati ad altri due cinesi, Lijia Ji e Yonggang Zhu.

L’elvetico Luca Tavasci ha chiuso al 15esimo posto nel biathlon categoria in piedi. Ad imporsi è stato il cinese Jiayun Cai.